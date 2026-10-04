TSE: Paraná tem 94 cidades com falta de luz, mas votação segue normal

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 04/10/2026 às 17h38

Com as fortes chuvas, o Paraná registrou falta total ou parcial de energia elétrica em seções eleitorais em 94 municípios. O balanço foi anunciado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques.

Em 140 cidades paranaenses, os problemas no fornecimento de luz apareceram já no início da eleição e não haviam sido solucionados completamente até por volta das 15h.

Nunes Marques, contudo, disse que a votação seguiu normalmente no estado, assegurada pelo uso de baterias e geradores de energia.

"Todas as urnas estão funcionando", afirmou.

O Paraná soma mais de 8,6 milhões de eleitores aptos a votar este ano, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A eleição no estado é acompanhada por 47 observadores, dos quais três são da Organização dos Estados Americanos (OEA).

O presidente da Corte também avaliou que as eleições transparentes e negou a existência de intromissões por parte de outros países.

Nunes Marques informou que 59 pessoas são investigadas por suspeita de crimes eleitorais, sendo que 25 delas foram detidas em flagrante.

Até o momento, as autoridades apreenderam mais de R$ 380 mil em espécie neste domingo. O montante passa de R$ 30 milhões, se considerado a partir de janeiro.