Tarcísio é reeleito governador de São Paulo

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 04/10/2026 às 19h03

Tarcísio de Freitas foi reeleito governador de São Paulo neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 62,8% dos votos válidos, o equivalente a 13.057.319 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h42, 90,02% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Tarcísio ficou à frente de Fernando Haddad (PT), que recebeu 36,22% dos votos.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).