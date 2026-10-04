Marcos Rogério é eleito governador de Rondônia no primeiro turno

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 17h20

PORTO VELHO, RO - Marcos Rogério (PL) foi eleito governador de Rondônia neste domingo (4), no primeiro turno das Eleições 2026. Com 100% das 4.698 seções totalizadas, ele terminou a disputa com 56,86% dos votos válidos, equivalente a 537.370 votos.

O resultado definitivo confirma a vitória sem necessidade de segundo turno. Adailton Fúria (PSD) ficou na segunda colocação, com 20,06% e 189.547 votos.

Hildon Chaves (União) terminou em terceiro, com 14,22% dos votos válidos, somando 134.355 votos.

Expedito Netto (PT) recebeu 72.851 votos, correspondentes a 7,71%. Pedro Abib (MDB) terminou com 6.591 votos, ou 0,70%, enquanto Samuel Costa (PSB) recebeu 4.344 votos, equivalente a 0,46%.

A chapa vencedora tem como vice o deputado estadual Rodrigo Camargo, do Podemos. A composição foi resultado de uma parceria política com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, presidente do Podemos em Rondônia, partido responsável pela indicação de Camargo para a vaga de vice.

Ao final da totalização, Rondônia registrou 945.058 votos válidos na disputa pelo Governo do Estado. Foram contabilizados ainda 23.607 votos em branco e 21.648 votos nulos.

O comparecimento chegou a 990.313 eleitores. As abstenções somaram 274.695.

A eleição para governador segue o sistema majoritário. Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter mais da metade dos votos válidos, sem considerar votos brancos e nulos. Marcos Rogério encerrou a apuração com 56,86% e garantiu a eleição já na primeira votação.

Marcos Rogério e Rodrigo Camargo serão diplomados pela Justiça Eleitoral até 18 de dezembro. A posse como governador e vice-governador de Rondônia ocorrerá em 6 de janeiro de 2027.

Após a vitória, Marcos Rogério publicou uma manifestação nas redes sociais e agradeceu aos eleitores, apoiadores, voluntários, prefeitos e ao candidato a vice.

“Rondônia escolheu corrigir o rumo! Essa vitória é do povo que saiu de casa, acreditou e foi pra rua construir esse projeto junto com a gente. Obrigado a cada rondoniense que confiou, a cada apoiador e voluntário que caminhou ao nosso lado, aos prefeitos, e ao Delegado Camargo, companheiro de caminhada”, declarou.

O governador eleito também afirmou que o próximo passo será o início do trabalho voltado aos municípios.

“Agora é hora de trabalhar com humildade e responsabilidade pelos 52 municípios, sem deixar ninguém pra trás, pra destravar Rondônia e fazer o nosso estado viver todo o seu potencial. Que Deus abençoe cada família rondoniense”, finalizou.

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