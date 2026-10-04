Fernando Máximo e Bruno Scheid são eleitos senadores por Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 18h15

PORTO VELHO, RO - Fernando Máximo e Bruno Scheid, ambos do PL, foram eleitos senadores por Rondônia nas Eleições 2026. Com 100% das 4.698 seções totalizadas neste domingo (4), as duas vagas em disputa foram atribuídas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fernando Máximo terminou a apuração na primeira colocação, com 31,97%, somando 570.799 votos. Bruno Scheid ficou em segundo lugar, com 26,56% e 474.226 votos. Os dois aparecem como eleitos no resultado definitivo da votação.

Sílvia Cristina, do PP, encerrou a disputa na terceira colocação, com 17,03% e 304.061 votos. Mariana Carvalho, do Republicanos, ficou em quarto, com 11,62%, correspondentes a 207.398 votos.

Luciana Oliveira, do PT, terminou com 5,40% e 96.391 votos. Acir Gurgacz, do PDT, obteve 4,06%, com 72.490 votos. Neidinha, do PSB, registrou 1,42%, com 25.316 votos, enquanto Luis Fernando, do PSD, alcançou 1,33%, somando 23.737.

Engenheiro Thulio, do Missão, recebeu 7.594 votos, equivalentes a 0,43%. Aires Mota, do PV, completou a relação com 3.202 votos e 0,18%.

A totalização foi encerrada com 990.313 eleitores comparecendo às urnas em Rondônia. O painel registrou ainda 82.933 votos em branco e 112.479 votos nulos na disputa para o Senado. As abstenções chegaram a 274.695.

Ao contrário das eleições para presidente da República e governador, a disputa pelo Senado não prevê segundo turno. Como duas cadeiras estavam em jogo em 2026, foram eleitos os dois candidatos mais votados no estado.

Cada eleitor teve direito a dois votos para senador. O pleito deste ano renova dois terços do Senado Federal, com 54 das 81 cadeiras da Casa em disputa.

Com a conclusão da totalização, Fernando Máximo e Bruno Scheid passam a integrar a representação de Rondônia no Senado para os mandatos que começam em 2027. Os senadores eleitos exercerão mandatos de oito anos.