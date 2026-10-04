Cinco deputados são reeleitos e três novos nomes renovam bancada federal de Rondônia; confira os eleitos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 19h54

PORTO VELHO, RO - Rondônia concluiu a apuração das Eleições 2026 com os oito deputados federais que representarão o estado na Câmara dos Deputados no próximo mandato. Com 100% das 4.698 seções totalizadas, cinco parlamentares eleitos em 2022 conquistaram um novo mandato, enquanto três novos nomes entram na bancada.

Foram reeleitos Lúcio Mosquini (PL), Coronel Chrisóstomo (PL), Thiago Flores (União), Cristiane Lopes (Podemos) e Maurício Carvalho (União).

Joliane Fúria (PSD), Sofia Andrade (PL) e Dr. Jaime Gazola (Podemos) completam as oito vagas e representam a renovação da bancada escolhida neste domingo (4).

Lúcio Mosquini terminou a eleição com 158.421 votos, correspondentes a 16,93% dos votos válidos. Coronel Chrisóstomo recebeu 51.487 votos, ou 5,50%.

Thiago Flores foi eleito com 43.143 votos, equivalentes a 4,61%. Joliane Fúria recebeu 42.528 votos e alcançou 4,55%.

Sofia Andrade somou 37.984 votos, correspondentes a 4,06%. Cristiane Lopes terminou com 37.005 votos, ou 3,95%.

Maurício Carvalho recebeu 36.242 votos, equivalentes a 3,87%, enquanto Dr. Jaime Gazola conquistou 35.398 votos, correspondentes a 3,78%.

A composição representa a permanência de cinco dos oito nomes eleitos para a Câmara em 2022. Na eleição daquele ano, Rondônia escolheu Fernando Máximo, Sílvia Cristina, Lúcio Mosquini, Maurício Carvalho, Coronel Chrisóstomo, Thiago Flores, Cristiane Lopes e Lebrão.

Lúcio Mosquini e Coronel Chrisóstomo já haviam conseguido a reeleição em 2022. Maurício Carvalho, Thiago Flores e Cristiane Lopes foram eleitos naquele pleito e agora conquistaram o segundo mandato consecutivo.

Fernando Máximo, Sílvia Cristina e Lebrão deixam de integrar a composição da bancada escolhida para o próximo mandato. As três vagas correspondentes passam a ser ocupadas por Joliane Fúria, Sofia Andrade e Dr. Jaime Gazola.

Ao final da totalização, Rondônia registrou 932.939 votos válidos para deputado federal. Foram contabilizados ainda 35.350 votos em branco e 19.266 votos nulos.

O comparecimento chegou a 990.313 eleitores, enquanto as abstenções somaram 274.695.

Com o resultado definitivo, 62,5% da bancada federal eleita em 2022 permanece na Câmara dos Deputados, enquanto 37,5% das oito vagas terão novos representantes.