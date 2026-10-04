Dezesseis deputados são reeleitos e oito nomes renovam Assembleia Legislativa de Rondônia; confira os eleitos

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 19h59

PORTO VELHO, RO - Rondônia definiu neste domingo (4) os 24 deputados estaduais que ocuparão as cadeiras da Assembleia Legislativa a partir de 2027. Com 100% das 4.698 seções totalizadas, 16 integrantes da bancada eleita em 2022 conquistaram novo mandato, enquanto oito nomes que não faziam parte daquela composição entram na relação escolhida nas urnas.

Foram reeleitos Laerte Gomes (PSD), Nim Barroso (PL), Cássio Gois (PSD), Delegado Lucas Torres (PL), Jean Mendonça (PL), Luizinho Goebel (PL), Ismael Crispin (PP), Cláudia de Jesus (PT), Dra. Taíssa Sousa (PL), Edevaldo Neves (PRD), Alan Queiroz (PL), Dr. Luís do Hospital (Novo), Pedro Fernandes (PRD), Jean Oliveira (PRD), Alex Redano (Republicanos) e Marcelo Cruz (Avante).

As oito cadeiras ocupadas por nomes que não integravam a bancada eleita em 2022 ficaram com Paulo Moraes Jr (Podemos), Wiveslando Neiva (PL), Jurandir Oliveira (PSD), Delegado Araújo (PP), Laércio Torres (Avante), Fátima Cleide (PT), Fernando Silva (Republicanos) e Dr. Gilber (Novo).

Laerte Gomes foi o mais votado para deputado estadual em 2026, com 32.241 votos, equivalentes a 3,42% dos válidos. Nim Barroso recebeu 29.662 votos, ou 3,14%, e Cássio Gois alcançou 28.988 votos, correspondentes a 3,07%.

Delegado Lucas Torres terminou com 28.231 votos, equivalentes a 2,99%. Jean Mendonça obteve 26.107 votos, ou 2,77%, enquanto Luizinho Goebel somou 25.915 votos, correspondentes a 2,75%.

Ismael Crispin foi eleito com 24.846 votos, ou 2,63%. Cláudia de Jesus recebeu 24.383 votos, correspondentes a 2,58%, e Paulo Moraes Jr conquistou 23.377 votos, ou 2,48%.

Dra. Taíssa Sousa somou 22.249 votos, equivalentes a 2,36%. Edevaldo Neves alcançou 21.753 votos, ou 2,30%, e Alan Queiroz recebeu 20.836 votos, correspondentes a 2,21%.

Dr. Luís do Hospital terminou com 20.718 votos, ou 2,19%. Pedro Fernandes recebeu 20.080 votos, equivalentes a 2,13%. Wiveslando Neiva conquistou 18.610 votos, ou 1,97%, e Jean Oliveira chegou a 18.489 votos, correspondentes a 1,96%.

Alex Redano foi eleito com 15.709 votos, ou 1,66%. Jurandir Oliveira recebeu 15.062 votos, equivalentes a 1,60%, enquanto Delegado Araújo alcançou 14.796 votos, ou 1,57%.

Laércio Torres obteve 14.043 votos, correspondentes a 1,49%. Fátima Cleide recebeu 13.868 votos, ou 1,47%, e Marcelo Cruz somou 12.048 votos, equivalentes a 1,28%.

Fernando Silva foi eleito com 10.276 votos, correspondentes a 1,09%, e Dr. Gilber completa a relação dos 24 escolhidos, com 9.553 votos e 1,01%.

A distribuição por partido deixou o PL com a maior bancada, formada por sete deputados. PSD e PRD elegeram três nomes cada. PP, PT, Novo, Republicanos e Avante conquistaram duas cadeiras cada, enquanto o Podemos ficou com uma vaga.

A composição de 2026 preserva 16 dos 24 nomes escolhidos quatro anos antes e altera oito cadeiras. A continuidade corresponde a dois terços da bancada, enquanto um terço da representação estadual será formado por nomes que não integravam a relação de eleitos em 2022.

Ao final da apuração de 2026, foram registrados 942.021 votos válidos para deputado estadual. O comparecimento chegou a 990.313 eleitores, com 274.695 abstenções. Os votos brancos somaram 28.295 e os nulos, 17.967.