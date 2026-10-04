Maurício Carvalho é reeleito deputado federal por Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 04/10/2026 às 20h00

Maurício Carvalho foi reeleito deputado federal por Rondônia neste domingo (4), com mais de 36.242 votos. O resultado garante mais quatro anos de mandato e renova a confiança no trabalho construído ao longo dos últimos anos.

“Mais de 36 mil pessoas confiaram novamente em mim para representar Rondônia. Minha palavra hoje é gratidão. Obrigado por cada voto, cada abraço e cada pessoa que caminhou ao nosso lado. Vou honrar essa confiança com ainda mais trabalho”, afirmou.

Durante a campanha, Maurício percorreu o estado prestando contas do mandato e ouvindo a população sobre os próximos desafios. Agora, reeleito, reforça o compromisso de continuar presente nos municípios e defendendo Rondônia em Brasília.

“Eu disse que trabalho realizado era a melhor credencial para falar do que ainda queremos fazer. Rondônia nos deu a oportunidade de continuar. Muito obrigado pela confiança. O trabalho continua.”