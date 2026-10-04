Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar segundo turno da eleição presidencial

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 04/10/2026 às 20h02

PORTO VELHO, RO - Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para presidente da República. Com 98,36% das seções apuradas neste domingo (4), os dois aparecem nas primeiras posições e já estão classificados para a etapa decisiva da disputa presidencial.

Flávio Bolsonaro lidera a apuração com 47,31% dos votos válidos e mais de 55,4 milhões de votos.

Lula aparece na segunda colocação, com 44,85% e mais de 52,6 milhões de votos.

Como nenhum candidato alcançou mais da metade dos votos válidos no primeiro turno, a Presidência da República será definida em uma nova votação entre os dois primeiros colocados.

Escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 2,90% e mais de 3,4 milhões de votos. Renan Santos (Partido Missão) registra 2,26%, enquanto Ronaldo Caiado (PSD) soma 2,20%.

Zema (Novo) aparece com 0,28%. Samara (UP) registra 0,10%, Hertz Dias (PSTU), 0,04%, e Clariana Barão (DC), 0,03%.

Edmilson Costa (PCB) soma 0,02%. Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Rui Costa Pimenta (PCO) aparecem com 0,01% cada.

Até a atualização da apuração, haviam sido contabilizados 123.344.952 votos. Desse total, 117.465.170 eram válidos.

Os votos brancos somavam 2.271.254, equivalentes a 1,84%, e os nulos chegavam a 3.608.528, ou 2,93%.

As abstenções alcançavam 32.904.762 eleitores, correspondentes a 21,06%.

Com a classificação definida, Flávio Bolsonaro e Lula seguem agora para o segundo turno, que decidirá quem comandará o país no próximo mandato.