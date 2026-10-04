Eleições 2026: PF conduz 129 pessoas e apreende R$ 790 mil em ações contra crimes eleitorais

Por BRASIL 61

Publicada em 04/10/2026 às 18h52

Até às 15h10 deste domingo (4), a Polícia Federal informou que 129 pessoas haviam sido conduzidas por crimes eleitorais, das quais 34 foram em flagrante. Também foram apreendidos R$ 789.828,50 em bens e valores, sendo R$ 383.627,50 em dinheiro em espécie.

Ao todo, foram instaurados seis inquéritos policiais e lavrados 18 termos circunstanciados de ocorrência para apurar práticas ilegais. Entre os principais crimes investigados estão propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, especialmente a compra de votos.

As ocorrências foram registradas nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Minas Gerais, Sergipe, Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Maranhão, Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Pará, Santa Catarina e Piauí, além do Distrito Federal.

“Eu reafirmo aqui o nosso compromisso com a democracia, com o processo eleitoral e o papel que a Polícia Judiciária da União e a Polícia Judiciária Eleitoral estão cumprindo junto com os nossos parceiros”, destacou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, em coletiva de imprensa.

O efetivo mobilizado para a segurança das eleições é de aproximadamente 35 mil policiais, considerando agentes das forças estaduais e federais. O monitoramento é realizado com o apoio do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, destacou o trabalho conjunto das forças de segurança e avaliou positivamente o andamento do primeiro turno.

“Até o momento, o que podemos repassar é que o ritmo da votação está indo muito bem, as eleições estão indo muito bem, com pouquíssimos incidentes”, afirmou.

Segundo o ministro, não foram registrados problemas significativos nas estradas, e as operações realizadas pela Polícia Federal transcorreram normalmente.

As ações da Polícia Federal podem ser acompanhadas em tempo real pelo painel de acompanhamento dos casos de combate a crimes eleitorais.

Urnas substituídas e falta de energia

Segundo atualizações do TSE, às 15h30, 1.543 urnas precisaram ser substituídas, o equivalente a 0,28% do total de equipamentos disponibilizados.

“Nas urnas que eventualmente tiveram problema, os eleitores continuaram a votar em outra urna substituída. Todos os votos inseridos vão ser apurados da mesma forma que a urna nova”, destacou o ministro Nunes.

No Paraná, cerca de 140 cidades registraram falta de energia em razão das fortes chuvas que atingiram o estado na manhã deste domingo. Apesar disso, o presidente do TSE informou que a votação continuou normalmente.

“Em relação às seções eleitorais, tudo está funcionando normalmente. Todas as urnas estão funcionando. Nós temos geradores de baterias suficientes para concluir todo o processo de votação e de transmissão”, informou o presidente do TSE.

O ministro também informou que não houve registro de problemas significativos no deslocamento de eleitores, inclusive em regiões onde o TSE esperava dificuldades em razão das chuvas, como na Região Norte.

Judicialização

O ministro Kassio Nunes Marques destacou que há uma tradição na Justiça brasileira de judicialização, ou seja, de candidatos e partidos levarem à Justiça Eleitoral questionamentos relacionados ao processo eleitoral ou ao resultado das eleições, por meio de ações e recursos.

“Mas é bom que se diga que, em relação ao sistema eletrônico de votação e à condução da Justiça Eleitoral, o TSE convidou a sociedade civil, órgãos governamentais, desde agências como o ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), a ABIN (Agência Brasileira de Inteligência), a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e inúmeras outras instituições, que não só acompanham, mas participam de todo o processo eleitoral.”

Outras informações sobre o processo eleitoral podem ser conferidas no portal do TSE.