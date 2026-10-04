112 ANOS: Sorteio transforma aniversário de Porto Velho em noite inesquecível para as crianças

Por Letícia Regis

Publicada em 04/10/2026 às 18h00

O que para algumas crianças era apenas um desejo, para outras já parecia um sonho distante. Na noite do último sábado (3), esse sonho ganhou duas rodas, guidão e um novo motivo para sorrir. O sorteio de 50 bicicletas, realizado durante o encerramento das comemorações pelos 112 anos de Porto Velho, transformou a expectativa de dezenas de famílias em uma celebração marcada por emoção, surpresa e felicidade.

A cada nome anunciado, a esperança tomava conta do público. Entre olhares atentos, corações acelerados e comemorações espontâneas, as crianças aguardavam a chance de ouvir o próprio nome e subir ao palco para receber o presente. Para muitas delas, não era apenas uma bicicleta nova, mas a oportunidade de viver experiências que até então faziam parte somente da imaginação.

A pequena Cecília, de 6 anos, foi a primeira sorteada da noite. Ao lado da mãe, Elaine Santos, fonoaudióloga, ela recebeu a bicicleta que tanto desejava. A emoção tomou conta das duas, que acompanharam juntas a realização de um sonho que estava prestes a se tornar realidade de outra forma.

“Era o sonho da Cecília ter uma bicicleta. Ela estava na expectativa de comprar uma para ela, mas nem precisou. Ela foi a primeira sorteada da noite. Só tenho a agradecer, estamos muito felizes”, contou Elaine, com um sorriso no rosto.

Cecília também compartilhou a felicidade de finalmente ter sua própria bicicleta.

“Eu não tinha uma bicicleta na minha casa, agora estou muito feliz por ter ganhado esse presente”, disse a menina.

Entre os 50 contemplados estava João Benjamim, de 8 anos. Embora já tivesse uma bicicleta, ele comemorou a oportunidade de levar para casa um modelo novinho.

“Eu até tenho uma bike, mas não está tão boa. Agora ganhei uma novinha em folha pra levar para casa”.

Para a família de Carolaine Feitosa, o sorteio também foi motivo de muita emoção. A filha foi uma das crianças contempladas, e a mãe não escondeu a felicidade ao perceber que a expectativa havia se transformado em presente

“Fiquei muito contente. A gente se inscreve e fica naquela expectativa, mas, quando chega aqui e vê tantas pessoas, a gente nem espera conseguir. Mas hoje fomos sorteadas e estou muito feliz”.

Já Ísis Gabriele foi surpreendida pelo anúncio do próprio nome. Longe do palco, ela não imaginava que seria uma das vencedoras.

“Eu não estava nem esperando. Chamaram meu nome e eu vim correndo. Eu estava lá atrás, bem longe do palco, mas deu tudo certo. Essa é minha primeira bicicleta, eu amei”, contou, feliz com a conquista.

Lazer que incentiva novas experiências

Além de presentear as crianças, a iniciativa reforça a importância de promover atividades que incentivem o lazer, a convivência familiar e a prática de exercícios físicos desde a infância.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou que ações como essa tornam as comemorações da cidade ainda mais especiais.

“O sorteio das bicicletas foi pensado para transformar essa festa em uma oportunidade de realizar sonhos, incentivar a prática de atividades físicas e oferecer novas possibilidades de lazer”.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, também destacou a importância de oferecer experiências que unem entretenimento, bem-estar e participação popularl.

“Preparar uma programação como essa é proporcionar experiências que vão além do entretenimento. É reunir as famílias, valorizar nossas crianças e incentivar hábitos saudáveis, como andar de bicicleta e aproveitar os espaços de lazer da cidade”.

Entre os nomes anunciados e as comemorações em família, a noite deixou uma certeza: às vezes, um presente aparentemente simples carrega um significado enorme. Para as dezenas de crianças contempladas, a bicicleta que agora segue para casa representa muito mais do que uma conquista, é o começo de novas aventuras, descobertas e histórias que ainda serão vividas.