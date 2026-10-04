Mariana agradece aos rondonienses e reafirma amor por Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 04/10/2026 às 19h55

Mariana Carvalho (Republicanos) agradeceu, neste domingo (4), os mais de 207 mil votos recebidos na disputa pelo Senado e, principalmente, o carinho encontrado em cada canto de Rondônia. Para ela, a campanha deixou marcas que vão além das urnas: os abraços, as conversas, as portas abertas e a confiança de quem acreditou nesse sonho.

“Meu coração é de gratidão. Eu amo Rondônia e amo o nosso povo. Cada voto, cada abraço e cada palavra de carinho que recebi nessa caminhada vão ficar para sempre comigo. O resultado das urnas não diminui esse sonho, nem tudo o que construímos juntos. Eu sigo acreditando, sigo trabalhando e sigo com o mesmo amor por esse estado”, afirmou Mariana.

Mariana também agradeceu a todos os rondonienses que estiveram ao seu lado e ajudaram a construir o sonho de chegar ao Senado. Mesmo sem a vitória nesta eleição, afirmou que seu compromisso permanece o mesmo: continuar perto das pessoas, trabalhando por Rondônia e retribuindo com dedicação todo o carinho que recebeu do povo rondoniense.