Suspeito é preso dentro banheiro de supermercado após furto

Por jaruonline.com

Publicada em 09/10/2026 às 08h40

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4h12 após o gerente de um supermercado, em Jaru, informar que havia um indivíduo dentro do estabelecimento. Ao chegarem ao local, os policiais constataram sinais de arrombamento na parte frontal do comércio.

Durante as buscas no interior do supermercado, o suspeito, identificado pelas iniciais F.S.F., foi localizado escondido em um banheiro. Com ele, foram encontradas duas mochilas contendo grande quantidade de moedas que, conforme o registro da ocorrência, totalizavam aproximadamente R$ 3 mil.

O interior do estabelecimento estava revirado e apresentava diversos danos. Os policiais também encontraram bebidas danificadas e uma caixa com 12 cervejas que teria sido consumida durante a ação.

F.S.F. também é investigado por possível envolvimento em outros furtos registrados recentemente em estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Dom Pedro I, em Jaru. Os casos estão sendo apurados pela Polícia Civil, que analisa os elementos reunidos para verificar eventual participação do suspeito nas demais ocorrências.

Segundo o relato registrado pela guarnição, o homem afirmou ter consumido bebida alcoólica e entorpecentes e declarou que pretendia utilizar o dinheiro para quitar uma dívida com traficantes.

Imagens e vídeos do estabelecimento foram registrados e anexados à ocorrência. F.S.F. recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Jaru, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.