Suspeito é baleado durante confronto com equipe da Força Tática

Por hora1rondonia.com

Publicada em 14/10/2026 às 09h15

Um homem identificado apenas pela alcunha de “Fantasma” foi baleado durante um confronto com uma equipe da Força Tática do 5º Batalhão da Polícia Militar na noite desta terça-feira (13), no residencial Popular Cristal da Calama, localizado no bairro Planalto, setor Leste de Porto Velho (RO).

De acordo com as primeiras informações apuradas pela equipe de reportagem, os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina pela região quando avistaram o suspeito e decidiram realizar uma abordagem.

Durante a tentativa de abordagem, o homem teria reagido à ação policial, dando início a um confronto armado. Na troca de tiros, “Fantasma” acabou sendo atingido por um disparo de arma de fogo.

Ferido e apresentando um quadro considerado grave, o suspeito recebeu os primeiros atendimentos dos próprios policiais no local. Em seguida, ele foi colocado dentro de uma viatura e socorrido às pressas para a emergência do Pronto-Socorro e Hospital João Paulo II, onde deu entrada para receber atendimento médico.

A ocorrência deverá ser registrada e investigada pelas autoridades competentes, que irão apurar todas as circunstâncias do confronto e a dinâmica dos fatos.