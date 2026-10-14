Motociclista sofre fratura na perna após colidir na traseira de caminhão

Por Rondonianews.com

Publicada em 14/10/2026 às 09h15

Um motociclista sofreu fratura na perna após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (13), na Rua Parnaíba, no bairro Cidade Alta, em Rolim de Moura (RO).

Segundo informações, o condutor de um caminhão basculante teria parado às margens da via e acionado o pisca-alerta. O motociclista, que seguia logo atrás, não teria percebido o veículo parado e acabou colidindo violentamente contra a traseira do caminhão.

Com o impacto, o motociclista foi lançado ao solo e sofreu uma fratura na perna. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para atendimento médico.

A Polícia Militar compareceu ao local para atender à ocorrência. Na sequência, a equipe da Polícia Científica também esteve presente para realizar os procedimentos periciais e auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente.

As circunstâncias da colisão deverão ser esclarecidas pelas autoridades competentes.