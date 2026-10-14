Daniel Erthal acusa Tina Calamba de assédio em A Fazenda 18

Por IG

Publicada em 14/10/2026 às 10h28

Daniel Erthal acusou Tina Calamba de assédio durante a dinâmica de apontamento de A Fazenda 18, na noite da última segunda-feira (12). Ao relembrar a briga que teve com a ex-BBB pouco antes da transmissão ao vivo, o ator afirmou que ela tirou a roupa e mostrou o bumbum para ele. "Tirou a roupa e colocou a bunda na minha cara", detonou.

Na dinâmica da discórdia, os peões tinham que votar em quem consideravam o chato, o charlatão e o chamuscado da edição. O artista criticou a ex-BBB durante a atividade e relembrou a discussão que teve com ela naquela mesma noite.

"Você começou a falar alto comigo, subiu na mesa, tirou a roupa e botou a bunda na minha cara. Isso, para mim, Brasil e meus advogados, eu considero que é um assédio", disse ele.

"Tirei, você quis invalidar o meu 'não' na festa anterior. Quando você me pediu um beijo e eu te disse não. A mulher não pode dizer não?", rebateu ela.

"O que tem a ver com você tirar a roupa dentro de um embate em que você traiu a sua amiga?", indagou o ator.

"Você falou que jamais, que ainda bem que não tinha beijado a minha boca. Eu é que agradeci, pelo amor de Deus. Você deve ter cárie, pelo amor de Deus, se respeita", rebateu a peoa.

A participante também ironizou o oponente durante o embate, enquanto Daniel questionou sua permanência na atração da Record. Tina, no entanto, ressaltou que é uma mulher livre e não precisa da validação dele.

Sobre o programa

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.