Portal de Notícias do Governo de Rondônia alcança milhões de pessoas e retoma publicações

Por Vanessa Moura

Publicada em 14/10/2026 às 11h32

O Portal de Notícias do Governo de Rondônia está de volta após o fim das restrições do período eleitoral. Coordenada pela Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), a plataforma tem sido essencial para dar transparência às ações e serviços do Governo de Rondônia, atuando como uma parceria estratégica da imprensa e conectando a população aos acontecimentos mais relevantes do estado.

De acordo com levantamento da Superintendência Estadual da Tecnologia da Informação (Setic), o portal registrou quase 5 milhões de visitantes em 2025. No balanço parcial de 2026, a marca já ultrapassou os 2 milhões de acessos. Os números comprovam o forte interesse do público pela divulgação institucional com o acompanhamento de serviços e oportunidades no estado.

O portal dá transparência às ações de segurança pública, saúde, educação, economia, assistência social, infraestrutura, meio ambiente e agronegócio, entre tantos outros assuntos, notícias que reforçaram a confiança do cidadão no canal oficial como veículo seguro e verídico para se informar sobre a fase atual do estado.

Divulgações sobre programas estaduais de assistência social, oferta de cursos de qualificação profissional gratuitos e a divulgação de editais de concursos públicos, contribuem para os acessos, pois alcançam e ajudam diretamente às famílias rondonienses.

O Portal de Notícias do Governo de Rondônia retoma suas atividades com o compromisso renovado de servir como uma fonte responsável sobre as ações que impactam a vida dos rondonienses.