Filha única de Netinho se despede do cantor: “Te amo para sempre”

Por IG

Publicada em 14/10/2026 às 10h48

Bruna Trindade, única filha do cantor Netinho, lamentou a morte do pai, nesta terça-feira (13), aos 60 anos. A médica compartilhou nas redes sociais uma fotografia antiga em que aparece ainda bebê no colo do artista, que segura um microfone durante o registro. Na legenda, ela se despediu com uma declaração curta e emocionante: “Te amo para sempre”.

Aos 28 anos, Bruna é fruto do relacionamento de Netinho com a jornalista Mariana Trindade, com quem o cantor foi casado entre 1997 e 2003. Diferentemente do pai, conhecido nacionalmente por sucessos como "Milla", ela escolheu seguir carreira na área da saúde e se formou em Medicina. A jovem atua como médica residente em Ortopedia e costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes.

Declaração de Netinho à filha

A relação de carinho entre pai e filha também era demonstrada publicamente pelo cantor. Em julho deste ano, Netinho usou as redes sociais para celebrar o aniversário de Bruna e destacar o orgulho que sentia por sua trajetória pessoal e profissional. Na ocasião, ele contou que a jovem estava no segundo ano da residência médica.

“Bruna completa hoje 27 anos de vida, mas continua sendo meu bebê”, escreveu o artista na homenagem. Ele também exaltou as qualidades da filha e falou sobre o amor que sentia por ela. “Meu amor incondicional, me enche de orgulho cada vez mais”, declarou.

Na mesma publicação, Netinho descreveu Bruna como uma pessoa sensível, emotiva e determinada. O cantor ainda fez referência à semelhança entre os dois, que são do signo de Câncer, e encerrou a mensagem com uma declaração afetuosa . “Minha filha, Dra. Bruna, te amo agora e te amarei por toda a Eternidade, minha querida!”, escreveu.

Morte de Netinho

Netinho morreu em Salvador, na Bahia, aos 60 anos, após enfrentar um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O cantor havia revelado o diagnóstico em março de 2025, depois de ser internado com fortes dores. Desde então, passou por tratamento e enfrentou complicações de saúde.

Conhecido por sucessos como "Milla" e "Beijo na Boca", o artista marcou a música brasileira e se tornou um dos nomes associados à popularização do axé nos anos 1990. Antes de morrer, ele também deixou uma mensagem direcionada a fãs, amigos e familiares, em um registro que ganhou repercussão após a confirmação de sua morte.