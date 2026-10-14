Marcos Mion chora na TV Globo e vira chacota nas redes sociais

Por ig

Publicada em 14/10/2026 às 10h37

Marcos Mion, 47 anos, voltou a chamar a atenção nas redes sociais após chorar durante o Caldeirão com Mion, exibido pela TV Globo no último sábado (10). O apresentador se emocionou ao relembrar sua trajetória na emissora durante o especial de cinco anos do programa, mas o discurso de gratidão acabou virando motivo de piada entre internautas.

Com lágrimas nos olhos e a voz embargada, o comunicador recordou que foi contratado inicialmente para comandar a atração por apenas três meses, em 2021. Na época, ele substituiria Luciano Huck, que havia migrado para os domingos com o Domingão.

“Pouca gente lembra, mas era para eu fazer só três meses de Caldeirão, para cobrir o Luciano, que já tinha ido para o domingo. Era para eu fazer até o ano acabar só”, contou.

Mion também afirmou que trabalhar na Globo era um sonho antigo e destacou que acreditava ter nascido para ocupar aquele espaço na televisão brasileira.

Se eu aceito fazer três meses de Caldeirão? Eu só preciso de um sábado, de uma única chance, porque eu sei, no fundo da minha alma e Nossa Senhora me fez acreditar, que é o meu lugar, eu nasci para estar aqui.Marcos Mion, apresentadora da TV Globo.

A emoção do apresentador, no entanto, não foi recebida apenas com mensagens de apoio. Nas redes sociais, internautas ironizaram o discurso e criticaram a frequência com que Mion fala sobre sua contratação pela emissora.

Entre os comentários que mais chamaram a atenção, uma internauta disparou: “todo sábado Marcos Mion puxando saco da família Marinho com medo de perder o programa para o Rodrigo Faro”.

Em sguida, outra pessoa debochou da atração:“eu voto no candidato que propor o fim do Caldeirão com Mion”.

As críticas também foram direcionadas ao agradecimento feito pelo veterano à família Marinho, que é a proprietária do Grupo Globo. Ao encerrar o discurso, o famoso agradeceu aos responsáveis pela empresa pelas oportunidades oferecidas aos artistas brasileiros.

“Obrigado, família Marinho, por criar a empresa que mais e melhor representa o Brasil para o próprio brasileiro, e que permite que artistas brasileiros tirem as ideias do papel, dando para a gente poder de produção e dignidade no nosso trabalho”, afirmou.

Apresentador ajoelha no palco do Caldeirão

Além de chorar, ele também se ajoelhou no palco para agradecer a Deus pela oportunidade de trabalhar na emissora.

“Como eu fiz questão de criar meus filhos me vendo ajoelhar perante Deus, eu faço questão de fazer isso nesse dia especial na frente da câmera, para que sirva de exemplo, seja qual for a sua fé. Você não deve ter medo ou vergonha de demonstrar sua crença”, disse.

Na última semana, o comunicador já havia abordado o assunto no Caldeirão. Na ocasião, contou que c hegou a tentar conter as lágrimas para evitar novas críticas, mas destacou não se sentir bem ao reprimir as próprias emoções.

“Eu me recuso a carregar o peso de ter que esconder as minhas emoções”, declarou na ocasião.