Foragido é preso com 10 armas em propriedade rural na BR-319

Por pvhnoticias.com

Publicada em 14/10/2026 às 09h30

Um homem de 43 anos foi preso pela Polícia Militar do Amazonas nesta terça-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de prisão em uma propriedade rural localizada na BR-319, quilômetro 58, no Projeto São Francisco, Travessão 4, região de Canutama, no Amazonas. Durante a ocorrência, os policiais apreenderam duas espingardas e oito armas de fabricação artesanal, conhecidas como trabucos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Polícia Militar (GPM) de Vila Açuanópolis recebeu uma denúncia indicando que o homem, que possuía um mandado de prisão em aberto, estaria na propriedade rural denominada Mutum.

Os policiais foram até o local e encontraram o suspeito acompanhado da esposa. Após a verificação, foi confirmada a existência da ordem judicial expedida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, com validade até maio de 2034.

Durante as buscas na residência, foram encontradas duas espingardas, uma de calibre 20 e outra de calibre 28, ambas municiadas. Também foram apreendidos oito trabucos, dois deles municiados, além de munições intactas e deflagradas.

Ao todo, foram recolhidos 11 cartuchos de calibre 20 e 13 de calibre 28, entre munições intactas e deflagradas.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Central de Flagrantes de Porto Velho, em Rondônia, junto com todo o material apreendido, para as providências legais.

Ainda conforme o registro policial, o suspeito apresentava uma lesão na cabeça antes da abordagem. Ele teria informado aos policiais que o ferimento foi provocado durante uma briga com um desafeto no dia das eleições. A PM informou que ele foi apresentado sem novas lesões decorrentes da intervenção policial.