Ucrânia acusa SpaceX de prejudicar missões com drones em meio à deterioração das relações com os EUA

Por G1

Publicada em 14/10/2026 às 10h01

A Ucrânia acusou a SpaceX, de Elon Musk, nesta quarta-feira, de limitar os serviços da Starlink e prejudicar a operação de seus drones, no momento em que mísseis russos desativavam usinas de energia em ataques que o presidente Volodymyr Zelensky classificou como um "desrespeito ostensivo" a Donald Trump.

A relação de Kiev com Washington sofreu uma forte deterioração desde que o presidente dos EUA, Trump, suspendeu abruptamente as sanções ao diesel russo na semana passada e se voltou publicamente contra Zelensky.

Trump, sob pressão política para reduzir os preços dos combustíveis — que dispararam desde que ele iniciou uma guerra contra o Irã —, pediu a Kiev que interrompesse os ataques a refinarias russas e afirmou que os ucranianos deveriam substituir seu líder de guerra.

O presidente dos EUA também anunciou que a Ucrânia e a Rússia haviam concordado em suspender ataques a alvos de energia; no entanto, nenhum dos lados confirmou a informação, e os últimos dois dias registraram intensos bombardeios russos, inclusive contra usinas de energia ucranianas.

Sem aviso prévi

Autoridades militares ucranianas afirmaram que a SpaceX, de Musk, interrompeu sem aviso prévio o funcionamento de terminais Starlink de uso militar que se deslocavam em alta velocidade, impedindo, na prática, que Kiev os utilizasse como sistemas de orientação a bordo de drones.

"Nossas forças de defesa não receberam aviso sobre essa limitação, o que levou à interrupção de várias missões", escreveu o assessor presidencial Serhiy Beskrestnov no Telegram.

A aparente indicação de que a empresa de Musk poderia limitar as capacidades militares ucranianas provocou uma reação dura da Polônia, país que paga pelas assinaturas da Starlink utilizadas pela Ucrânia. "Ei, @elonmusk, grandalhão, você está fazendo política com seus produtos de novo?" perguntou o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radoslaw Sikorski, a Musk no X.

"Como seus clientes europeus, estamos de olho em você".

Não houve resposta imediata de Musk, que no passado chamou Sikorski de "homem pequeno". A SpaceX não respondeu prontamente a um pedido de comentário fora do horário comercial dos EUA.

Musk é um aliado político próximo de Trump, e a sugestão de que a SpaceX poderia limitar as capacidades ucranianas reforçou preocupações mais amplas na Ucrânia de que Washington poderia reter apoio no campo de batalha para forçar seu antigo aliado a fazer concessões.

Fontes informaram à Reuters e a outros veículos de imprensa que os EUA ameaçaram cortar o fornecimento de informações de inteligência para alerta precoce de ataques com mísseis à Ucrânia, a fim de pressionar Kiev a suspender ataques a refinarias de petróleo russas.

Sem aviso prévio aos mísseis

Equipes de resgate em Kiev transportavam feridos em macas, retirando-os dos escombros de um prédio residencial destruído durante a noite, enquanto bombeiros combatiam um grande incêndio na escuridão. Autoridades informaram que duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas no local.

Cerca de 600 mil pessoas ficaram sem energia depois que mísseis russos atingiram usinas elétricas durante horas de ataques que visaram principalmente Kiev e Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou ter atingido quatro usinas elétricas em Kiev e arredores e duas em Kharkiv, entre outros alvos. Zelensky afirmou que mais de 30 usinas elétricas foram danificadas.

Autoridades ucranianas disseram, no final da terça-feira, que não haviam recebido avisos de parceiros ocidentais pelo segundo dia consecutivo antes dos ataques russos em massa à capital. Trump havia insistido, na terça-feira, que Washington continuava compartilhando informações de inteligência.

Zelensky descreveu os ataques mais recentes como um desprezo deliberado à declaração de Trump sobre um cessar-fogo em alvos do setor energético.

"A Rússia não considera fortes as declarações do presidente americano", escreveu Zelensky no X. "O ataque foi totalmente deliberado e de escala demonstrativa — a Rússia nunca antes havia demonstrado tamanho desrespeito ostensivo pelos Estados Unidos."

Zelensky afirmou que a Ucrânia está disposta a respeitar uma trégua no setor energético e não tem atacado refinarias russas desde que Trump anunciou a proposta, mas não continuará se abstendo caso a Rússia ignore a suposta trégua. O Kremlin informou na terça-feira que as negociações sobre uma trégua energética continuavam em andamento.

A Ucrânia relatou ter abatido apenas 4 de 39 mísseis russos, o que reflete o enfraquecimento das defesas aéreas de Kiev contra mísseis balísticos de alta velocidade e drones a jato, em meio à escassez de armamentos.

O serviço Starlink não funciona dentro da Rússia, e os drones ucranianos que atingem a indústria petrolífera russa utilizam outros meios de comunicação; no entanto, a Ucrânia emprega o sistema de Musk para guiar drones sobre o seu próprio território, incluindo áreas ocupadas pela Rússia.

"De acordo com nossas observações, durante os voos, a conexão podia cair por 10 a 20 segundos a velocidades de apenas 110 a 120 km/h. Os drones continuavam em movimento, mas essas interrupções dificultavam o controle", afirmou à Reuters o 7º Corpo de Reação Rápida da Ucrânia, mobilizado no sudeste do país.

Uma fonte do Ministério da Defesa da Ucrânia disse que as limitações complicam significativamente a logística e algumas operações com drones.

Desde que foi ativado na Ucrânia, nos primeiros dias da invasão russa em 2022, o Starlink tem sido vital para as comunicações ucranianas no campo de batalha.

Sua resistência a interferências em sinais eletrônicos tornou-o uma ferramenta crucial para a operação de drones de ataque de longo alcance e de drones utilizados para lançar suprimentos às tropas na linha de frente.