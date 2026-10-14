Turbina Vendas Sebrae leva especialistas em marketing digital e inovação para Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 14/10/2026 às 11h27

O Sebrae em Rondônia, com apoio da Faculdade Católica de Rondônia, realiza no dia 31 de outubro, a partir das 9h, o Turbina Vendas Sebrae, evento voltado para empreendedores, profissionais, estudantes e demais interessados em ampliar conhecimentos sobre vendas e posicionamento de mercado no ambiente digital. A programação acontecerá na Faculdade Católica, em Porto Velho.

A iniciativa pretende aproximar os participantes das principais tendências e ferramentas utilizadas no mercado digital, oferecendo conteúdos práticos sobre criação de conteúdo, marketing de influência, tráfego pago, relacionamento com clientes e inteligência artificial aplicada aos negócios.

Entre os especialistas confirmados está Rafael Terra, que abordará estratégias de criação de conteúdos voltados para vendas. Leili Francisco apresentará conceitos e aplicações do tráfego pago para ampliar o alcance de negócios no ambiente digital. Já Rafael Waintrer discutirá o uso da inteligência artificial como ferramenta de apoio para pequenos empreendimentos.

A programação também contará com a participação de Débora Grécia, que falará sobre vendas e relacionamento no digital; Rato Andrade, com a palestra sobre a utilização de influenciadores para potencializar resultados comerciais; Leonardo Silva, que apresentará oportunidades relacionadas ao Shopee Parceiros; e Rodrigo Góes, que compartilhará orientações sobre construção de marca para empreendedores que não atuam na área de marketing.