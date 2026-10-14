Autorreligação de energia já provocou 14 mortes em Rondônia. Prática é alvo de alerta da Energisa

Por ENERGISA

Publicada em 14/10/2026 às 11h21

Religar a energia por conta própria após a suspensão do fornecimento é uma prática irregular que pode colocar vidas em risco e comprometer a segurança da rede elétrica. Em Rondônia, 14 pessoas morreram em acidentes relacionados à autorreligação entre 2021 e 2025, segundo dados da Energisa. Diante dos riscos, a distribuidora reforça a importância do combate às intervenções clandestinas e orienta os consumidores a solicitarem a religação exclusivamente pelos canais oficiais.

A autorreligação ocorre quando o fornecimento de energia, suspenso pela distribuidora, é restabelecido por meio de uma intervenção não autorizada. Além de contrariar as normas do setor elétrico, a prática expõe quem realiza a ligação ao risco de choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

O problema, no entanto, não se limita ao imóvel onde a irregularidade é realizada. Intervenções clandestinas podem comprometer as instalações elétricas e a qualidade do fornecimento, criando situações de risco também para outros consumidores.

Combate às irregularidades também é uma questão de segurança

A autorreligação de energia representa um risco especialmente grave por envolver intervenções realizadas sem autorização e fora dos procedimentos técnicos de segurança.

Ao tentar restabelecer o fornecimento por conta própria, o consumidor pode entrar em contato com componentes energizados e provocar acidentes com consequências fatais.

Para Daniel Andrade, gerente do Departamento de Combate a Perdas da Energisa Rondônia, é importante que a população compreenda que o combate a esse tipo de irregularidade vai além do cumprimento das normas.

“Quando falamos em combater ligações irregulares, também estamos falando em proteger vidas. Uma intervenção clandestina pode provocar um acidente grave e colocar em risco não apenas quem realiza a ligação, mas outras pessoas. Por isso, é fundamental que o consumidor procure os canais oficiais e nunca tente restabelecer a energia por conta própria”, explica Daniel.

Ligações clandestinas podem prejudicar outros consumidores

Além dos riscos de acidentes, intervenções não autorizadas podem provocar danos às instalações elétricas e comprometer a qualidade do fornecimento de energia. Isso significa que uma irregularidade realizada em determinado imóvel pode gerar consequências que ultrapassam seus limites, afetando a segurança da rede e de outros consumidores.

O combate a essas práticas, portanto, também contribui para a proteção coletiva e para a manutenção das condições adequadas de funcionamento do sistema elétrico.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução Normativa nº 1.000/2021, estabelece as regras para suspensão e religação do fornecimento. A religação após a suspensão deve seguir os procedimentos regulamentares e ser realizada pela distribuidora. Intervenções irregulares também podem resultar em novas suspensões e cobranças previstas na regulamentação.

Teve a energia suspensa? Saiba como solicitar a religação

A orientação da Energisa Rondônia é que o consumidor nunca tente restabelecer o fornecimento por conta própria, mesmo após regularizar a situação que motivou a suspensão.

Após a regularização, a solicitação de religação deve ser realizada pelos canais oficiais da distribuidora, que adotará os procedimentos técnicos necessários para o restabelecimento do serviço.

O atendimento está disponível pelos seguintes canais:

Aplicativo: Energisa On

WhatsApp Gisa: (69) 99358-9673

Central de atendimento: 0800 647 0120

Site: www.energisa.com.br

Cuidados para evitar acidentes com a rede elétrica

A Energisa reforça algumas orientações importantes para prevenir acidentes relacionados a ligações irregulares:

Nunca tente religar a energia por conta própria após a suspensão do fornecimento.

Não faça intervenções no medidor ou na fiação externa para restabelecer a energia.

Evite ligações improvisadas ou clandestinas, que podem provocar choques elétricos, curtos-circuitos e incêndios.

Após regularizar a situação do fornecimento, solicite a religação pelos canais oficiais da distribuidora.

Em caso de acidente ou situação de risco envolvendo a rede elétrica, mantenha distância e acione os serviços de emergência.