Prefeitura de Jaru faz nova convocação de aprovados em concurso público

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/10/2026 às 11h19

A Prefeitura de Jaru publicou, na última quinta-feira (08), um edital de convocação dos candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2023.

O chamamento contempla vagas para os cargos de fiscal de trânsito, técnico em enfermagem, enfermeiro, supervisor escolar e orientador educacional.

Os candidatos convocados têm até o dia 06 de novembro para tomar posse, sem possibilidade de prorrogação. A entrega da documentação exigida deverá ser realizada exclusivamente de forma digital, por meio do sistema E-Proc.

CLIQUE AQUI E ACESSE O EDITAL DE CONVOCAÇÃO NA ÍNTEGRA