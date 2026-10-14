Reciclagem que gera renda, moradores conhecem nova tecnologia ambiental em Porto Velh

Por Jhon Silva

Publicada em 14/10/2026 às 11h29

A reciclagem faz parte da história da família de Geociane Soares, autônoma e moradora do bairro Três Marias. Inspirada pelo pai, que trabalha como reciclador, ela aprendeu desde cedo a importância do reaproveitamento de materiais. Recentemente, Geociane esteve na Praça CEU para conhecer o Recicla Pay, uma tecnologia implantada pela Prefeitura de Porto Velho que permite transformar embalagens recicláveis em benefícios para a população.

“Meu pai é reciclador e sempre mostrou para a nossa família a importância desse trabalho. Eu sigo o exemplo dele e acho incrível ver a Prefeitura trazendo uma iniciativa assim. Além de ajudar o meio ambiente, incentiva as pessoas a reciclarem e mostra que aquilo que muita gente joga fora pode ter valor”, contou Geociane.

O esposo de Geociane, Elisson Soares, também atua no setor de reciclagem e considera a iniciativa uma oportunidade de estimular outras famílias a adotarem o hábito de separar corretamente os resíduos.

“A gente sabe o valor de cada material porque trabalha com isso. Ter uma máquina dessas na cidade é muito importante, porque facilita a participação das pessoas e ajuda a criar uma consciência maior sobre a reciclagem”.

Conhecida nacionalmente como Retorna Machine, da Ambipar Triciclo, a tecnologia recebeu, em Porto Velho, o nome de Recicla Pay. Por meio do equipamento, os moradores podem depositar embalagens recicláveis, como garrafas e latas, e receber benefícios, inclusive valores por meio de Pix, conforme as regras estabelecidas pelo programa.

Nesta primeira etapa, as máquinas foram instaladas em quatro pontos estratégicos da capital: Praça CEU, Mercado Central, Terminal Rodoviário de Porto Velho e sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

A implantação do Recicla Pay resulta de uma parceria entre a Sema, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e a Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV). A iniciativa tem como objetivo ampliar a participação da população na coleta seletiva, estimular o reaproveitamento de materiais e contribuir para a redução do volume de resíduos encaminhados ao aterro.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa representa uma forma de aproximar as práticas sustentáveis do cotidiano da população, incentivando a adoção de hábitos que contribuem para a preservação ambiental.

“Queremos mostrar que pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença. Com o Recicla Pay, a população participa da preservação ambiental e ainda pode receber benefícios pelos materiais recicláveis. É uma maneira de incentivar novos hábitos e construir uma Porto Velho mais sustentável”.

Além dos benefícios oferecidos aos usuários, o Recicla Pay contribui para o fortalecimento da educação ambiental e para a destinação adequada dos resíduos. A iniciativa também demonstra como atitudes simples, iniciadas dentro de casa, podem estimular a participação da comunidade na preservação do meio ambiente.