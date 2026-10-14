Motorista de aplicativo é preso e adolescente é apreendido com 60 porções de maconha

Por Newsrondonia.com

Publicada em 14/10/2026 às 09h45

Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prendeu um motorista de aplicativo e apreendeu um adolescente na tarde de terça-feira (13) no bairro Centro, em Porto Velho.

Durante fiscalização em um veículo BYD preto, os policiais encontraram 60 porções de substância análoga à maconha no interior do automóvel.

O motorista, o adolescente com passagens policiais anteriores e o veículo foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil para as devidas providências.

Uma abordagem promovida pela Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um motorista de aplicativo e na apreensão de um adolescente na tarde desta terça-feira (13), no bairro Centro, em Porto Velho. Durante a fiscalização ostensiva, os policiais encontraram 60 porções de substância análoga à maconha no interior do veículo utilizado no transporte.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina voltado à prevenção de crimes na região central da capital quando identificou um automóvel modelo BYD, de cor preta, e determinou a parada. Questionado pelos militares durante a primeira abordagem, o condutor afirmou inicialmente que trafegava sozinho. Contudo, ao solicitar o acionamento do vidro traseiro, os agentes visualizaram o adolescente escondido no banco de trás.

Na varredura realizada no veículo, os policiais localizaram as dezenas de invólucros contendo o entorpecente. Segundo a guarnição, o menor de idade abordado no automóvel já possuía registros de passagens policiais anteriores.

Diante do flagrante, o motorista e o adolescente foram conduzidos ao Departamento de Flagrantes da Polícia Civil, onde foram apresentados à autoridade policial para a tomada das providências legais. O veículo de passeio também foi apreendido para averiguação dos fatos.