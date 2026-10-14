Voo da Air India é desviado após alerta de sequestro e ameaça de bomba

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 14/10/2026 às 10h15

Aeronave que fazia o trajeto entre Frankfurt, na Alemanha, e Nova Délhi, na Índia, precisou pousar em Jaipur após a emissão de um código de emergência. Todos os passageiros estão em segurança, e as primeiras investigações apontam para um possível falso alarme

Um avião da Air India, que fazia o trajeto entre Frankfurt, na Alemanha, e Nova Délhi, na Índia, precisou ser desviado nesta quarta-feira (14) após a emissão de um alerta de possível sequestro e ameaça de bomba. A aeronave pousou em segurança na cidade indiana de Jaipur, e as autoridades abriram uma investigação para esclarecer o incidente.

Segundo o portal India Today, que cita fontes ligadas à investigação, o voo AI-2030 aterrissou no Aeroporto Internacional de Jaipur às 9h35, no horário local (1h05 em Brasília). Após o pouso, o avião foi encaminhado para uma área isolada, onde passou por inspeções de segurança.

De acordo com informações preliminares, o controle de tráfego aéreo de Ahmedabad recebeu um sinal de emergência enviado pela aeronave por alguns segundos, por volta das 9h, no horário local.

O piloto teria acionado o código Squawk 7500, utilizado internacionalmente na aviação para indicar interferência ilícita, como sequestro ou tentativa de assumir o controle de uma aeronave.

As primeiras verificações indicaram que o avião estava funcionando normalmente. Segundo a agência de notícias PTI, há suspeita de que o alerta tenha sido acionado por engano.

A administração do aeroporto informou que todos os passageiros estavam em segurança e classificou a situação como "normal".

Em comunicado, a Air India confirmou que os ocupantes desembarcaram para passar pelos procedimentos de segurança.

"Todos os passageiros desembarcaram e foram submetidos a verificações de segurança, tendo, entretanto, voltado a embarcar", informou a companhia aérea.

A empresa acrescentou que a previsão era de que o voo retomasse em breve a viagem para Nova Délhi.

Outro avião acionou código de sequestro na Alemanha

O incidente ocorreu apenas um dia depois de uma situação semelhante envolvendo uma aeronave da Corendon Airlines, que provocou a suspensão temporária das operações no aeroporto de Nuremberg, na Alemanha.

O avião, que havia decolado da ilha grega de Corfu, foi escoltado por caças Eurofighter até o aeroporto alemão.

Em publicação na rede social X, a polícia alemã informou que o código de emergência 7500 havia sido transmitido da cabine de comando e que, posteriormente, não foi mais possível estabelecer contato por rádio com o piloto.

A Corendon Airlines esclareceu que o episódio foi provocado por uma falha no sistema de comunicação por rádio, segundo a agência Reuters.

A companhia aérea turca afirmou que não houve uma emergência real e garantiu que passageiros, tripulantes e aeronave não estiveram em perigo em nenhum momento.