Virginia confirma pedido para Paolla Oliveira voltar à Grande Rio

Por IG

Publicada em 14/10/2026 às 10h23

Virginia Fonseca, de 27 anos, decidiu colocar um ponto final nos boatos que circularam nos últimos dias envolvendo seu nome e o de Paolla Oliveira, de 44. Após renovar o visual em um salão de beleza de São Paulo, nesta terça-feira (13), ela confirmou que procurou a atriz para tentar convencê-la de voltar ao posto de Rainha de Bateria da Grande Rio.

A movimentação aconteceu antes de a empresária oficializar sua despedida da agremiação de Duque de Caxias. Questionada sobre o assunto pela jornalista Natália Rampinelli, da AgNews, na saída do salão de beleza, Virginia foi direta e respondeu apenas: "É verdade".

A influenciadora teria procurado Paolla quando começaram a surgir rumores sobre uma aproximação da atriz com a Imperatriz Leopoldinense, em julho deste ano.

Segundo o colunista Lucas Pasin, do Metrópoles, na conversa, Virginia incentivou a atriz a reassumir o posto antes que ela oficializasse a mudança de agremiação. Paolla, no entanto, teria sinalizado que não pretendia retomar a coroa que usou por tantos anos no Carnaval Carioca.

Mesmo após o apelo de Virginia Fonseca, Paolla Oliveira optou pela mudança e foi anunciada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense em 23 de setembro. A influenciadora, por sua vez, encerrou sua polêmica passagem pela Grande Rio em agosto. Na despedida, explicou que pretendia priorizar os filhos, os negócios e a busca por uma rotina mais equilibrada.

Paolla Oliveira decidiu abrir um novo capítulo em sua história no Carnaval do Rio. A atriz será coroada como a nova Rainha de Bateria da Imperatriz Leopoldinense neste sábado (17). Para marcar o momento especial, a agremiação carioca preparou uma grande festa, com direito a feijoada e muito samba.

O evento será realizado na quadra da escola, em Ramos, Zona Norte da capital carioca. A programação começa às 13h e tem encerramento previsto para às 23h. Os ingressos estão no quinto lote, a partir de R$ 90.