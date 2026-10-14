Papa Leão XIV foi submetido à fisioterapia respiratória, voltou a comer e está andando, diz Vaticano

Por G1

Publicada em 14/10/2026 às 09h54

O papa Leão XIV já voltou a andar e comer após a operação a que foi submetido para a retirada de um tumor no pulmão, disse nesta quarta-feira (14) o Vaticano.

Em um novo boletim médico, o Vaticano disse também que o pontífice teve de ser submetido à fisioterapida respiratória após a cirurgia. Ele também realizou exames de sangue e radiografia do tórax, ainda de acordo com o boletim.

“Os resultados confirmam uma evolução pós-operatória regular: os valores estão dentro da normalidade para o tipo de procedimento realizado", diz o boletim, assinado pelo médico Luigi Carbone, diretor da Direção de Saúde e Higiene do Governo do Estado da Cidade do Vaticano

“O Santo Padre realizou fisioterapia respiratória e começou a caminhar pelo quarto. Retomou a alimentação normalmente, tomando café da manhã e almoçando. A recuperação segue conforme o previsto”, diz o comunicado.

Leão XIV está se recuperando no Hospital Gemelli, o "hospital dos Papas", em Roma, após uma cirurgia de 90 minutos na terça. A Santa Sé estimou que o pontífice passará uma semana internado antes de receber alta.