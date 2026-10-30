SINTERO convida alojados para a 2ª Roda de Conversa sobre Outubro Rosa; Encontro vai acontecer na sede social

Por Camila Pinheiro

Publicada em 30/10/2026 às 08h16

O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), por meio da Regional Norte, convida os filiados e filiadas alojados na sede social do sindicato para participar da 2ª Roda de Conversa sobre Outubro Rosa, com o tema “Autocuidados”.

O encontro será realizado no dia 30 de outubro de 2026, às 14h30, na sede social do SINTERO, e tem como objetivo promover um momento de diálogo, conscientização e valorização do autocuidado, reforçando a importância da prevenção e da atenção à saúde.

A programação contará com palestra da psicóloga Daiane Andrade, jantar ao som de MPB, momento cultural com o Grupo Carimbó Flor da Amizade e aulas laborais com as instrutoras Jaque França e Ana Lúcia.

A iniciativa busca proporcionar acolhimento, informação e integração entre os participantes, fortalecendo a conscientização sobre o Outubro Rosa e a importância de cuidar da saúde física e emocional.

Participe! Sua presença é importante para tornar esse momento ainda mais especial.