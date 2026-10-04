Show infantil leva alegria para toda a família

Por Letícia Regis

Publicada em 04/10/2026 às 17h04

A alegria das crianças, a música e os momentos compartilhados em família deram o tom da programação infantil que marcou o encerramento das comemorações pelos 112 anos de Porto Velho, neste sábado (3). O pré-show reuniu pais, mães, avós e crianças em uma celebração preparada para valorizar a infância e proporcionar momentos de lazer à população.

O público acompanhou uma programação especial com Furacão Kids, Bozó e Lelé e o DJ Rodrigo Tavares. Entre músicas, brincadeiras e personagens que despertaram a imaginação dos pequenos, o espaço se tornou ponto de encontro para famílias que aproveitaram a oportunidade de celebrar juntas o aniversário da capital.

Moradora de Candeias do Jamari, Maria Auxiliadora veio da cidade vizinha até o centro de Porto Velho para participar das comemorações. Mesmo com uma mudança de planos de última hora, ela decidiu aproveitar a programação e se surpreendeu com a estrutura preparada para receber o público.

“Participei das atividades do dia, no lugar do meu neto que vinha comigo, mas de última hora não pôde vir. Estou aqui me divertindo muito. A Prefeitura está de parabéns por toda a estrutura. Valeu a pena ter vindo”.

A felicidade também tomou conta da família de Vanessa Azevedo, que aproveitou as diferentes atrações oferecidas ao longo do dia. Depois das brincadeiras, o momento foi de curtir a música e celebrar o encerramento da festa.

“Estamos nos divertindo muito. Foram várias brincadeiras, várias atrações, e agora a gente está aqui curtindo o show. Estou muito grata por essa festa incrível que proporcionaram pra gente”.

Uma celebração pensada para as famílias

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou que oferecer atividades para as crianças é uma forma de valorizar as famílias e garantir que a população participe de momentos de lazer, integração e alegria.

“Celebrar os 112 anos de Porto Velho é celebrar a nossa gente, nossas famílias e o futuro da cidade, que são as nossas crianças. Preparamos uma programação para que todos pudessem participar, se divertir e criar boas lembranças. Ver esse espaço cheio de famílias, com tanta alegria e carinho, mostra a importância de promover momentos como esse para a nossa população”.

A presidente da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueiredo, destacou o cuidado na preparação da programação infantil e a importância de proporcionar experiências que aproximem as famílias da cultura e do entretenimento.

A programação infantil encerrou as comemorações dos 112 anos de Porto Velho com lazer, convivência e momentos de união entre as famílias

“Preparamos essa programação com muito carinho para que as crianças pudessem aproveitar cada momento, encontrar seus personagens favoritos, cantar, brincar e se divertir com a família”.

A festa infantil integrou a programação de encerramento dos 112 anos de Porto Velho, reafirmando a importância de valorizar a infância e oferecer espaços de convivência para a população.

A celebração deixou a lembrança de uma cidade que também se constrói nos pequenos momentos: no sorriso de uma criança, no carinho de uma família reunida e na alegria de viver juntos a história da capital.