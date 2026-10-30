Servidores do Judiciário têm valores a receber em ação da revisão geral de 2008; ação foi proposta em 2011

O escritório dplaw Advogados informa que o Estado de Rondônia efetuou, o pagamento das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) referentes ao último grupo de servidores beneficiados na ação nº 0010915-39.2011.8.22.0001, que tramitou na 1ª Vara de Fazenda Pública de Porto Velho.
A ação foi proposta em 2011 por servidores do Poder Judiciário de Rondônia, filiados ao SINJUR, para cobrar a diferença da revisão geral anual de 2008. Naquele ano, os servidores do Poder Executivo receberam reajuste de 4%, enquanto os servidores do Judiciário receberam apenas 3,42%, embora o Plano de Cargos da época garantisse a revisão na mesma data e no mesmo índice dos demais Poderes. A Justiça reconheceu o direito à diferença de 0,58%, com os respectivos reflexos.
Parte dos servidores já recebeu os valores em 2023. Com o novo pagamento, os valores do último grupo foram depositados na conta do escritório. O dplaw está entrando em contato com os beneficiários, mas não conseguiu localizar todos, pois muitos contatos estão desatualizados.
Os Servidores abaixo que devem entrar em contato com o SINJUR, no telefone 99282-5737 (André Coelho):
Adir Flávio da Silva
Aldomério Madeira
Almir Rogério Gomes Rocha
Antonio Mascarenhas Barbosa
Antonio Mauro da Costa
Carlos Alberto Calixto Ferreira
Carlos Alberto da Silva Bussons
Carlos Alberto Pessoa
Cícero Santana Gomes Filho
Fabiana Gonçalves Pereira Piveta
Fernando Stélio Rodrigues Barbosa
Francisco Francicleudo Rodrigues
Francisco Francione Rodrigues
José Carlos Oliveira Maciel
José Maria Sales da Silva
José Wank Gomes de Morais
Maria de Lourdes da Silva Nunes
Michele Oliveira Matni do Amaral
Nelson Prates de Matos
Pedro Raimundo de Souza
Raimunda Lúcia Monteiro Oliveira
Raimundo Chagas Teixeira
Raimundo de Lima Pinto
Raimundo Francisco da Silva
Raimundo Gonçalves da Silva
Tereza Lima Oliveira
Valdison Rodrigues de Oliveira
Walter Mário dos Santos
Se você está nesta lista, ou conhece alguém que esteja, entre em contato. Se o servidor já faleceu, os herdeiros também podem procurar o dplaw.
No atendimento, tenha em mãos documento com foto e CPF e os dados de uma conta bancária em seu próprio nome.
Atenção a golpes: o dplaw não cobra nenhuma taxa, depósito ou pagamento antecipado para liberar os valores. Os valores são pagos somente em conta bancária em nome do próprio servidor ou de seus herdeiros. Em caso de dúvida, confirme sempre pelos contatos oficiais acima.
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