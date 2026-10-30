Prefeitura de Porto Velho divulga convocados para teste físico do concurso da Guarda Municipal; avaliação será realizada no dia 7 de novembro

Por Jhon Silva

Publicada em 30/10/2026 às 08h38

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), divulgou nesta quinta-feira (29) a lista de candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Guarda Municipal. A avaliação será realizada no dia 7 de novembro de 2026, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na avenida Amazonas, nº 6435, bairro Cuniã.

Organizado pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan), o concurso prevê 50 vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. A realização do teste físico representa mais uma etapa do processo de implantação da Guarda Municipal de Porto Velho.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância do avanço do concurso para a segurança da capital: “Estamos avançando em mais uma etapa para tornar a Guarda Municipal uma realidade em Porto Velho. Queremos uma equipe preparada para atuar na proteção dos espaços públicos e contribuir com a segurança da população. Cada fase concluída nos aproxima desse objetivo”, afirmou.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS

Conforme o edital de convocação, os candidatos devem comparecer ao local com antecedência mínima de uma hora, levando documento oficial de identidade original, atestado médico específico e roupas adequadas para a prática de atividades físicas.

É importante observar que os horários individuais de apresentação estão disponíveis no Anexo II do edital e seguem o horário oficial de Brasília.

O TAF possui caráter eliminatório e será composto por quatro avaliações: barra fixa, flexão abdominal, corrida de 50 metros e corrida de 12 minutos. Para continuar no concurso, o candidato deverá alcançar o desempenho mínimo exigido em todos os exercícios.

O atestado médico deverá ter sido emitido há, no máximo, 30 dias da realização do teste e informar expressamente que o candidato está apto a executar as atividades previstas. A ausência do documento, o não comparecimento ou o descumprimento dos índices mínimos poderá resultar na eliminação do concurso.

A Prefeitura orienta os convocados a consultarem atentamente a relação nominal, os horários e todas as exigências previstas no edital, evitando imprevistos no dia da avaliação.

SERVIÇO

Evento: Teste de Aptidão Física (TAF) – Guarda Municipal de Porto Velho

Data: 7 de novembro de 2026 (sábado)

Apresentação: A Prova de Capacidade Física será aplicada de forma presencial no dia 7 de novembro de 2026, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Av. Amazonas, 6435 - Cuniã, Porto Velho - RO, CEP 76824-461, em horário de Brasília, estabelecidos no Anexo II deste Edital.

Os candidatos convocados deverão comparecer ao local indicado no item 1.2 do Edital com antecedência mínima de 1 (uma) hora do horário previsto para o início de sua avaliação, munidos de documento de identidade original.

Consulta: Site oficial do Idecan, na página do concurso da Guarda Municipal de Porto Velho.

Confira lista dos candidatos.