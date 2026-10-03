Pré-show de aniversário promete muita música e diversão para as crianças neste sábado (3)

Por Letícia Regis

Publicada em 03/10/2026 às 10h39

A criançada de Porto Velho já pode preparar a animação. A Prefeitura de Porto Velho realiza um pré-show especial voltado ao público infantil, neste sábado (3), com uma programação pensada para reunir música, diversão e momentos de lazer para toda a família.

A festa começa a partir das 17h, com uma programação que segue até as 19h, levando ao público atrações que prometem transformar o momento em uma grande celebração. No palco estarão Furacão Kids, Bozo e Lelé, além do DJ Rodrigo Tavares, garantindo música e muita animação para os pequenos.

A iniciativa faz parte das ações promovidas pela Prefeitura de Porto Velho para ampliar as opções de lazer e proporcionar momentos de convivência entre as famílias. A proposta é oferecer um espaço de entretenimento onde as crianças possam brincar, se divertir e aproveitar a programação ao lado de pais, responsáveis e amigos.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, promover momentos de lazer também é uma forma de cuidar da população e valorizar a infância.

“Queremos que nossas crianças tenham momentos de alegria, diversão e convivência com suas famílias. Preparar uma programação como essa é também garantir acesso ao lazer e criar boas memórias para quem participa. Porto Velho merece momentos de celebração que envolvam toda a família.”

A presidente da Funcultural, Débora Figueiredo, destaca que a programação foi preparada para receber as famílias e proporcionar uma tarde especial para o público infantil.

“Estamos preparando uma programação especial, com muita música, personagens e atrações para as crianças. A ideia é que as famílias possam vir, participar e aproveitar esse momento de lazer com segurança, alegria e muita diversão”.

Com música, personagens e atrações para os pequenos, o pré-show promete uma tarde de muita animação para as famílias de Porto Velho. A programação começa às 17h e segue até as 19h, ao lado do prédio da prefeitura, reunindo diversão e entretenimento para o público infantil.