Polícia Civil cumpre mandados e prende envolvido em tentativa de homicídio

Por PC/RO

Publicada em 29/10/2026 às 13h50

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Civil de Rondônia, por meio de ação conjunta realizada pelas equipes das Delegacias de São Miguel do Guaporé e de Seringueiras, realizou o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no município de Seringueiras.

As ordens judiciais são decorrentes de uma investigação que apura um crime de tentativa de homicídio qualificado. As buscas tiveram como objetivo a apreensão de armas, munições e outros elementos de prova fundamentais para o esclarecimento completo dos fatos.

Durante o cumprimento das medidas, os policiais efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo por posse ilegal de arma de fogo. O suspeito foi conduzido à unidade policial para as providências legais cabíveis.

A ação integra os esforços contínuos da instituição para o combate aos crimes violentos contra a vida, a coleta de provas robustas e a devida responsabilização de todos os envolvidos.

A Polícia Civil de Rondônia ressalta o seu compromisso firme na preservação da ordem pública, no combate rigoroso à criminalidade e na prestação de uma resposta pronta e eficiente à sociedade.