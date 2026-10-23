PM recupera objetos furtados e encaminha quatro suspeitos à delegacia

Por Conexão Rondônia

Publicada em 23/10/2026 às 15h15

A Polícia Militar recuperou diversos objetos furtados da Papelaria Aripuanã, em Pimenta Bueno (RO), e encaminhou quatro suspeitos à Delegacia de Polícia Civil nesta sexta-feira (23).

O furto aconteceu na madrugada de quinta-feira (22), quando criminosos invadiram o estabelecimento. Entre os suspeitos identificados estão um adulto e três adolescentes.

Durante as diligências, os policiais recuperaram diversos produtos, incluindo equipamentos de informática, fones de ouvido, caixas de som, microfones, um drone, monitor, celular, mochilas e outros acessórios eletrônicos.

Imagens de câmeras de segurança que registraram a ação criminosa também serão analisadas pela Polícia Civil. Segundo as informações, um dos envolvidos teria ficado do lado de fora do estabelecimento, aparentemente vigiando o local enquanto o furto era praticado.

Os quatro suspeitos foram encaminhados à delegacia, juntamente com os materiais recuperados. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que deverá apurar a participação de cada envolvido.

Parabéns à Polícia Militar de Pimenta Bueno pelo excelente trabalho! A rápida atuação dos policiais na identificação dos suspeitos e na recuperação dos objetos furtados demonstra o compromisso da corporação com a segurança da população. Uma resposta eficiente que merece reconhecimento e valorização!