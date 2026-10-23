Motociclista sofre ferimentos gravíssimos após colisão com carro na zona Leste

Por hora1rondonia.com

Publicada em 23/10/2026 às 14h15

Um grave acidente envolvendo uma motocicleta Honda Titan 150 cilindradas e um Chevrolet Prisma deixou uma mulher gravemente ferida na noite desta quinta-feira (22), no cruzamento da Rua Praça de Castro com a Rua Idalva Fraga Moreira, no bairro JK, zona Leste de Porto Velho (RO). A vítima sofreu lesões severas na perna direita e perdeu uma quantidade significativa de sangue após a violência do impacto.

De acordo com as informações apuradas, a mulher trafegava pela Rua Praça de Castro, no sentido à Avenida Mamoré, quando ocorreu a colisão com o automóvel. O Chevrolet Prisma seguia pela Rua Idalva Fraga Moreira, em direção à Rua Mário Andreazza. Informações preliminares apontam que o carro teria invadido a faixa por onde a motociclista transitava, provocando o acidente. As circunstâncias exatas da batida, no entanto, deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Com a força da colisão, a motociclista sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo dilaceração e fratura na perna direita. A gravidade das lesões provocou intensa perda de sangue, exigindo atendimento de emergência. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, realizou os primeiros procedimentos de socorro ainda no local e encaminhou a vítima, em estado grave, ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, unidade de referência no atendimento a casos de urgência e emergência na capital rondoniense.

A Polícia Militar também compareceu ao local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. As informações iniciais deverão ser confrontadas durante os procedimentos necessários para esclarecer como a colisão aconteceu e determinar as responsabilidades. Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre a identidade da vítima nem sobre a evolução de seu estado de saúde após a entrada no hospital.