Macron diz que ataque a tiros nos arredores de Paris foi ato

Por G1

Publicada em 23/10/2026 às 15h32

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que o tiroteio em duas cidades nos arredores de Paris nesta sexta-feira (23) foi um ataque "terrorista" e "racista". A informação é da agência Reuters.

Um homem armado matou uma pessoa e feriu outras quatro no ataque.

Mais cedo, pelo X (antigo Twitter), Macron prestou solidariedade aos familiares das vítimas e afirmou que o homem já havia sido preso.

Presidente da França, Emmanuel Macron, em coletiva de imprensa no Catar em 21 de outubro de 2026. — Foto: REUTERS/Benoit Tessier/Pool

"Profunda emoção após o ataque a tiros ocorrido em Trappes e La Verrière [...] Nossos pensamentos estão com as vítimas, suas famílias, bem como com todos os habitantes dos Yvelines. Nesta terrível provação, a Nação está ao lado delas."

O suspeito estava dentro de um veículo quando disparou os tiros, por volta das 10h30 do horário local - 5h30 em Brasília -, em Trappes, comuna a cerca de 30 quilômetros a oeste de Paris.

Depois, ele seguiu La Verrière, cerca de 5 quilômetros distante da cidade, e foi preso em Coignières, quatro quilômetros à frente.

Perícia sendo feita em um dos locais onde tiros foram disparados contra pedestres por motorista na França — Foto: BFM TV via REUTERS

"Houve inúmeros tiroteios, em diferentes partes da cidade. O atirador claramente estava disparando aleatoriamente e queria causar carnificina", afirmou o prefeito de Trappes, Ali Rabeh, em entrevista à BFM.

Segundo o prefeito de La Verrière, Nicolas Dainville, uma criança de 12 anos faz parte do grupo de feridos e foi atingida oito vezes, mas seu estado de saúde no momento é estável.

Dois outros feridos são homens - um na casa dos 20 e o outro de 49. Eles foram levados para o hospital, mas não correm risco de morte.

Na rede social X, o primeiro-ministro da França anunciou que o crime está sendo investigado pela Procuradoria Nacional Antiterrorista:

"Acabou de ocorrer um incidente muito grave em Trappes, no departamento de Yvelines. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. O indivíduo foi detido e está sob custódia. Todos os recursos disponíveis das forças de segurança e das autoridades judiciais estão totalmente mobilizados. A Procuradoria Nacional Antiterrorista anunciou que está monitorando a situação. As autoridades competentes comunicarão mais informações oportunamente", escreveu.

Pouco depois, os procuradores afirmaram que investigam o caso como um "homicídio relacionado a uma organização terrorista".

De acordo com o deputado Laurent Mazaury, o suspeito foi detido no estacionamento de uma loja Kiloutou, em uma área comercial.