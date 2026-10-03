Pista de Caminhada da Linha 605 ganha ponto de hidratação com água potável gelada e bebedouro para pets

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 09h12

A Pista de Caminhada da Linha 605, em Jaru, agora conta com um ponto de hidratação com água potável disponível nas opções natural e gelada. O equipamento também possui um bebedouro destinado aos animais que acompanham seus tutores durante as atividades físicas.

A entrega foi realizada na última terça-feira (29) pela Prefeitura de Jaru, em parceria com a Sicoob Centro. O totem de hidratação está localizado na altura do cruzamento com a Rua Rio Grande do Norte e foi instalado para oferecer mais conforto e comodidade aos praticantes de atividades físicas, pedestres e demais pessoas que passam pela Linha 605.

O prefeito Jeverson Lima participou da entrega e destacou a importância da parceria com a Sicoob Centro em ações que contribuem para o bem-estar da população. “Este totem vai trazer muito bem-estar e comodidade para quem utiliza a pista de caminhada, principalmente nos dias de temperaturas mais elevadas. Agradeço à Sicoob Centro pela parceria e por estar sempre somando com o desenvolvimento de nossa cidade e com a qualidade de vida dos jaruenses”, destacou Jeverson.

Também participaram do ato de entrega o membro do Conselho de Administração da Sicoob Centro, Rogério Freire, os delegados Agnelo Fernandes e Ana Angélica, e as gerentes da instituição, Ana Célia e Jacks Paula.