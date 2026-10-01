PF reprime tráfico internacional de drogas e de armas em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 01/10/2026 às 13h50

Vilhena/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (1º/10), com o apoio da Polícia Militar de Rondônia, a Operação Ascensão, com o objetivo de aprofundar investigação destinada a desarticular associação criminosa voltada ao tráfico internacional de armas de fogo, ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. A ação cumpriu sete mandados de busca e apreensão, nas cidades rondonienses de Vilhena e Pimenteiras do Oeste.

As investigações tiveram início a partir de informações que indicavam a atuação de um grupo criminoso envolvido na comercialização ilícita de armas de fogo, provenientes da região de fronteira entre Brasil e Bolívia, bem como na aquisição, no transporte e na distribuição de entorpecentes para outros estados da Federação.

Ao longo da apuração, foram identificados indícios de uma estrutura criminosa, com divisão de tarefas, utilização de rotas transfronteiriças e movimentação de recursos financeiros incompatíveis com as atividades econômicas formalmente declaradas pelos investigados. Os mandados foram expedidos pela 7 Vara Federal da Seção Judiciária de Porto Velho.

A apuração revelou, ainda, indícios da atuação do grupo na negociação de armamentos estrangeiros, além da manutenção de contatos com fornecedores localizados em território boliviano e com receptadores situados em diferentes unidades da Federação.

Durante as diligências, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidas quatro armas de fogo, além de munições.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de tráfico internacional de armas de fogo, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de outras infrações penais que venham a ser identificadas no decorrer das investigações.