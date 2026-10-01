De onde tudo começou, Laerte Gomes ganha força na reta final da campanha

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 13h40

A reta final da campanha do deputado estadual Laerte Gomes (PSD), 55.123, ganhou um significado especial na noite desta quarta-feira (30). Em Alvorada do Oeste, município onde começou sua trajetória na vida pública, Laerte participou de uma grande reunião cercado por lideranças, amigos de longa data, parceiros e apoiadores de sua reeleição.

O encontro reuniu os prefeitos Charles Gomes e Saldanha; os ex-prefeitos Célio Lang e Ranieri; os vereadores de Alvorada do Oeste Mailson Oliveira, Neguinho Tancredópolis, Biriba da 44 e Geraldo da Vitória; o vereador de Ji-Paraná Lorenil Gomes; a ex-vereadora Nelci Verdan, além de diversas lideranças e moradores.

A noite também teve um significado especial pela presença da família do parlamentar. Laerte esteve acompanhado da esposa, Suelen Holanda, e dos filhos Laerte Filho e Ana Luíza, que fizeram questão de participar desse momento importante da reta final da campanha justamente em Alvorada do Oeste, município que guarda parte fundamental da história política e pessoal do deputado.

Para Laerte, retornar a Alvorada nesta fase da campanha é também reencontrar as próprias raízes. Foi no município que ele iniciou sua atuação junto ao setor produtivo, presidindo a Associação Agropecuária de Alvorada do Oeste (Aapeal), antes de ingressar definitivamente na política e administrar a cidade por dois mandatos.

Durante a reunião, Laerte relembrou parte dessa trajetória e falou sobre o trabalho que continuou desenvolvendo por Alvorada depois de chegar à Assembleia Legislativa.

Ao longo dos mandatos, o parlamentar manteve uma atuação especialmente ligada ao setor produtivo e à agricultura familiar, apoiando associações rurais com máquinas e implementos agrícolas e trabalhando por melhorias na infraestrutura rural. Entre as ações recentes estão investimentos destinados a produtores e melhorias no distrito de Tancredópolis.

Laerte também destacou que esse trabalho municipalista se estendeu por Rondônia, com ações nas áreas de infraestrutura, saúde, agricultura familiar, associativismo rural e setor produtivo, além do apoio ao esporte, cultura, projetos sociais, APAEs e outras entidades.

Na saúde, lembrou avanços na alta complexidade, a implantação de UTIs neonatais no interior e a parceria com o Hospital de Amor, incluindo investimentos em modernização tecnológica e na estrutura para realização de cirurgias robóticas.

Para o deputado, chegar à reta final da campanha reunindo em Alvorada sua família, amigos de longa data, lideranças e pessoas que fizeram parte de diferentes momentos de sua história tornou a noite ainda mais significativa.

Ao agradecer a presença das lideranças e da população, Laerte reforçou o carinho pelo município e pediu que amigos e apoiadores continuem juntos nesta última etapa da caminhada.

“Alvorada tem um lugar muito especial na minha vida. Foi aqui que comecei, onde tive a honra de ser prefeito e onde construí amizades que carrego até hoje. Voltar e encontrar tantos amigos juntos conosco nesta reta final é emocionante e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Minha gratidão a cada pessoa que acredita no nosso trabalho e segue conosco nessa caminhada”, destacou Laerte Gomes.

A reunião desta quarta-feira marcou mais um importante encontro da campanha de Laerte Gomes, 55.123, levando para a reta final uma história que começou em Alvorada do Oeste e que, ao longo dos anos, ampliou-se para diferentes regiões de Rondônia.