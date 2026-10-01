24 horas de fé e conversa: Delegado Camargo dedica um dia inteiro a Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 13h30

O candidato a vice-governador de Rondônia Delegado Rodrigo Camargo (Podemos) fará uma caminhada de 24 horas em Ariquemes, município onde construiu sua principal base eleitoral. A jornada começa às 22h desta sexta-feira (2) e segue até as 22h de sábado (3), completando um dia inteiro de atividades pela cidade.

Camargo disputa a eleição como candidato a vice-governador na chapa de Marcos Rogério (PL). Durante as 24 horas, pretende percorrer diferentes pontos de Ariquemes e conversar com moradores, comerciantes e trabalhadores.

A proposta, segundo Camargo, é fazer uma caminhada que vá além de uma agenda eleitoral convencional. O percurso também será marcado por momentos de fé e reflexão, além do contato direto com as pessoas ao longo do caminho.

Ariquemes tem um significado particular na trajetória política de Camargo. Em 2022, quando foi eleito deputado estadual com 11.804 votos, 8.438 vieram do município — cerca de 71,5% de toda a votação recebida por ele naquele pleito. Camargo também foi o candidato a deputado estadual mais votado em Ariquemes naquela eleição, consolidando a cidade como sua principal base eleitoral.

Ao longo da caminhada, o candidato pretende conversar sobre questões presentes no cotidiano da população, entre elas segurança pública, saúde, infraestrutura, desenvolvimento e oportunidades, além de conhecer demandas e sugestões apresentadas durante o percurso.

A fé também estará presente durante as 24 horas. Para Camargo, a caminhada representa um momento de gratidão e reflexão sobre sua trajetória e sobre as responsabilidades assumidas na vida pública.

“Serão 24 horas de caminhada, conversa e fé. Ariquemes faz parte da minha história e eu quero viver esse momento perto das pessoas, agradecendo a Deus por tudo que construímos até aqui e refletindo sobre a responsabilidade que temos pela frente”, afirmou.

A caminhada começa às 22h desta sexta-feira, 2 de outubro, e será concluída às 22h de sábado, 3 de outubro, em Ariquemes.