Dia D da votação está chegando, e muitos estão com frio na barriga, expectativa para os futuros senadores de Rondônia

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/10/2026 às 14h00

Eleições – A três dias das eleições gerais já é possível sentir maior participação de a população nas ruas, comércio, órgãos públicos, do agronegócio. E quase sempre ocorrem perguntas como quem será o futuro governador? Quais serão os dois novos senadores? E os representantes na Câmara Federal onde Rondônia tem oito das 513 cadeiras? Também saberemos a futura composição da Assembleia Legislativa (Ale), onde têm 24 deputados? Não se tem condições reais em apontar um ou outro como favorito, porque há tempos não se via um equilíbrio de forças entre a maioria de os concorrentes, não importando o cargo. É muito difícil apontar o próximo governador, os dois futuros senadores, os deputados federais e do Parlamento Estadual a partir de janeiro do próximo ano. Assim como temos nomes figurativos, também há inúmeros em condições de sucesso, para os diversos cargos majoritários e proporcionais que estarão em disputa.

Eleições II – No âmbito majoritário federal as eleições estão polarizadas, como já ocorreu em várias eleições anteriores. Hoje os nomes são de Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição, e do senador Flávio Bolsonaro, do PL. A definição do futuro presidente da República deverá ocorrer somente no segundo turno, no caso no dia 25 deste mês de outubro, que estamos iniciando hoje. Em Rondônia a situação não é diferente, mas as eleições a governador não estão polarizadas. Segundo as pesquisas realizadas até o momento, o senador Marcos Rogério, que preside o PL no Estado estaria como o mais bem votado e praticamente garantido par ao segundo turno. Mas quem deverá disputar a sucessão estadual com ele no segundo turno? Poderá ser os ex-prefeitos de Porto Velho, Hildon Chaves (União) e de Cacoal, Adailton Fúria (PSD). Também não estaria descartada a aparição de um nome “fora do quadro”, como Samuel Costa (PSB), Expedito Netto (PT) e Pedro Abib (MDB).

Senado – A busca pelas duas vagas ao Senado está das mais concorridas. Temos dez candidatos e, boa parte considerada boa de voto, pois em eleições anteriores já foram muito bem nas urnas como os dois deputados federais, Fernando Máximo (PL) e Sílvia Cristina, presidente do PP regional. Máximo foi o mais bem votado (85.596 votos) em 2022 e Sílvia Cristina a segunda, com 64.941 votos. Na disputa também temos o ex-senador Acir Gurgacz, que preside o PDT no Estado e foi prefeito de Ji-Paraná, a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), que também já foi vereadora em Porto Velho. O pecuarista Bruno Scheidt, porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro em Rondônia, sabe desfrutar de o prestígio do amigo e vem aparecendo bem nas pesquisas. O PT tem a jornalista Luciana Oliveira, o PSB Neidinha Suruí, e PSB com o engenheiro Thulio Santiago Castro (Missão). Todos estão na disputa e, como são duas vagas (o leitor terá que votar em dois candidatos), não será surpresa a eleição de um dos que aparecem na parte de baixo das pesquisas.

Federal – A bancada de Rondônia na Câmara Federal é composta de oito deputados, sendo que dois deles (Máximo e Sílvia) estão fora da disputa, porque concorrem ao Senado. Mas os demais estão em plena campanha, sendo três do interior e três da capital. O maior colégio eleitoral do Estado (cerca de 360 estão em condições e votar), Porto Velho, tem Maurício Carvalho, que já foi vice-prefeito da capital e busca a reeleição, assim como a ex-vereadora, Cristiane Lopes (Podemos). Também da capital o coronel Chrisóstomo Moura (PL) está em busca de um novo mandato. Como são deputados com certeza terão maior facilidade para pedir voto, mas também são os mais cobrados, por mais que tenham trabalhado, pois as ações do deputado federal são em nível nacional e não regional. Reeleição não é missão das mais fáceis, mais difícil a deputado federal.

Federal (II) O interior tem os deputados Rafael O Fera (Podemos) e Thiago Flores (Republicanos), ambos de Ariquemes, que trabalham para novos mandatos. O município é bem representado no Congresso Nacional, porque além de Flores e Fera, tem o senador Confúcio Moura (MDB), que optou por encerrar a carreira política, após o final do mandato em fevereiro. Confúcio já foi prefeito de Ariquemes em mais de um mandato, deputado federal, governador em dois mandatos seguidos e senador. Parou na hora certa. Hoje a maior representatividade política do Estado é de Ariquemes com os dois deputados federais e um senador. É o terceiro maior colégio eleitoral do Estado, 73.201 eleitores em condições de votar no próximo domingo. O deputado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) é candidato a vice-governador de Marcos Rogério (PL). Se tiver sucesso Ariquemes terá um vice-governador.

Respigo

Hoje 1º de outubro, comemora-se nacionalmente o Dia do Idoso. Obrigado pelos inúmeros votos de incentivos. +++ Maioria dos gabinetes dos deputados com as portas fechadas hoje (1º). Como 21 dos 24 são candidatos à reeleição, dois a vice-governador e um está inelegível o povo está todo com o “pé na estrada” +++ Deputados e assessores estão correndo trecho em busca de votos, pois em Porto Velho, na sexta-feira (2) é feriado. A preocupação é que ocorra uma debandada maior de pessoas para o interior e outros Estados e a inadimplência, que aumenta a cada eleição, não seja elevada, devido ao “feriadão” do final de semana +++ O RONDONIA DINÂMICA vai acompanhar a Marcha das Apurações das eleições desde o fechamento das urnas com sua equipe mobilizada desde as primeiras horas da manhã. A votação em Rondônia terá início às 7 horas e encerramento às 16 horas +++ O processo eleitoral segue o horário de Brasília. Como Rondônia é uma hora a menos, a votação é antes e a apuração também.

• Faltam 3 dias para as eleições. Você já escolheu seus candidatos aos diversos cargos que estão em disputa? Seu voto tem validade de 4 anos, por isso ao votar, use o cérebro, não o estômago.