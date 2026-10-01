PF deflagra operação para apurar irregularidades em contratações

Por PF/RO

Publicada em 01/10/2026 às 14h10

Guajará-Mirim/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (1º/10), a Operação Placa Marcada, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em contratações realizadas no âmbito de uma secretaria de Guajará-Mirim.

A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão expedidos no curso de inquérito policial que investiga possível direcionamento na contratação de empresa prestadora de serviços relacionados à regularização e ao emplacamento de veículos. Os mandados foram expedidos pela 3 Vara Federal.

As investigações tiveram início após o recebimento de informações acerca das contratações, que somaram cerca de R$ 91,7 mil. No decorrer das diligências, foram identificados elementos que indicariam possível vínculo entre particulares contratados e agentes ligados à administração pública municipal à época dos fatos.

Durante a operação, são realizadas buscas destinadas à apreensão de documentos, dispositivos eletrônicos, registros financeiros e outros elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

O material arrecadado será analisado pela Polícia Federal, e as investigações prosseguem para apuração das responsabilidades dos envolvidos.