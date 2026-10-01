Morador de rua tem os dois braços quebrados durante espancamento

Por pvhnoticias.com

Publicada em 01/10/2026 às 09h30

Um morador de m situação de rua, de 23 anos, foi violentamente agredido nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (01), na região do bairro Nova Porto Velho.

.O rapaz disse que foi cercado e atacado a pauladas por cerca de oito indivíduos, que o acusavam de fazer furtos nas proximidades do campo do 13, onde recentemente um homem foi morto a tiros.

Segundo a vítima, os suspeitos teriam uma lista com nomes de vários moradores de rua sentenciados a morte. O Samu socorreu o jovem ferido ao Hospital João Paulo II.