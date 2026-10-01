PM apreende mais de 16 kg de drogas em Ji-Paraná e prende suspeito

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/10/2026 às 08h50

Um apartamento localizado na Avenida Brasil, entre as ruas T-1 e T-2, em Ji-Paraná, foi apontado pela Polícia Militar como local utilizado para armazenar entorpecentes. No imóvel, os policiais encontraram aproximadamente 12,3 quilos de skank, três balanças, uma câmera de segurança e rolos de filme plástico. Rádio Planalto Ji-Paraná

As buscas tiveram continuidade e levaram as equipes até uma residência na Rua Rio Urupá, no bairro Orleans. No endereço, foram localizados cerca de 3,9 quilos de pasta base de cocaína, divididos em tabletes, além de um aparelho celular. Rádio Planalto Ji-Paraná

Eduardo Baía Silva, de 26 anos, conhecido como “Dudu”, foi localizado durante a operação e recebeu voz de prisão. Segundo a Polícia Militar, ele teria admitido ser o proprietário das drogas apreendidas. Ainda conforme o relato policial, o suspeito afirmou trabalhar para a facção Comando Vermelho. Rádio Planalto Ji-Paraná

A ocorrência teve início depois que foram recebidas denúncias sobre a utilização de uma motocicleta Honda CB 300 amarela para entregas de drogas. As informações repassadas à polícia indicavam que os pedidos seriam recebidos por meio de um sistema de “disque-drogas”. Rádio Planalto Ji-Paraná

De acordo com a PM, o apartamento da Avenida Brasil seria utilizado tanto para o armazenamento quanto para a comercialização dos entorpecentes. Os pagamentos, segundo o relato atribuído ao suspeito, seriam realizados por conta bancária ou chave Pix vinculada à organização criminosa. Rádio Planalto Ji-Paraná

Além dos mais de 16 quilos de drogas, foram recolhidos os equipamentos e materiais encontrados nos dois imóveis. A motocicleta mencionada nas denúncias como veículo empregado nas entregas também foi apreendida. Rádio Planalto Ji-Paraná

Após a prisão, Eduardo Baía Silva foi encaminhado à Unisp e permaneceu à disposição da autoridade policial. O caso seguirá sob investigação. Rádio Planalto Ji-Paraná