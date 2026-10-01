Homem é encontrado morto dentro de veículo na zona Leste

Por NewsRondônia

Publicada em 01/10/2026 às 09h15

O técnico agrícola da Empresa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), André de 37 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira no interior de um veículo modelo Fiat Argo. O automóvel estava estacionado nos fundos de um supermercado localizado na Rua Caparari, situada no bairro Lagoa, na zona Leste da cidade de Porto Velho.

De acordo com as informações iniciais levantadas no local, caminhoneiros que descansavam nas proximidades perceberam a situação e acionaram o socorro médico. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu rapidamente ao endereço, mas os profissionais apenas puderam constatar o óbito do trabalhador no interior do carro.

As equipes de segurança pública que atenderam a ocorrência informaram que, a princípio, o caso é tratado pelas autoridades como morte natural. Os primeiros exames e a inspeção visual realizada na cena não apontaram nenhum sinal aparente de violência ou lesões pelo corpo da vítima.

Apesar da constatação inicial, as circunstâncias exatas que envolveram o falecimento do técnico agrícola deverão ser apuradas detalhadamente por meio de exames periciais e registros oficiais conduzidos pelas autoridades competentes do estado de Rondônia.