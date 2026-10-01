Outubro Rosa: UBS Liberdade promove ação especial voltada à saúde da mulher

Por Assessoria

Publicada em 01/10/2026 às 09h41

Em alusão à campanha Outubro Rosa, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Liberdade convida toda a comunidade para uma ação especial focada no cuidado, na prevenção e na promoção da saúde feminina.

Com a premissa de que prevenir também é uma forma de carinho e autocuidado, o evento busca conscientizar a população sobre a importância de olhar para a própria saúde.

A programação será realizada no dia 07 de outubro de 2026, a partir das 17 horas, na sede da UBS Liberdade, localizada na Rua Amazonas, nº 3441, Bairro Liberdade.

Durante a ação, serão ofertados gratuitamente diversos serviços fundamentais para a saúde da mulher, tais como:Avaliação das mamas: essencial para a detecção precoce de alterações; Exame preventivo do colo do útero: importante para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer do colo do útero; Testes rápidos: exames de diagnóstico para HIV, Hepatite B, Hepatite C e Sífilis.

A iniciativa reforça a mensagem de que a saúde deve ser prioridade e que o cuidado com o corpo é uma expressão de amor-próprio.

Todas as moradoras da região estão convidadas a participar e atualizar seus exames de rotina.

Serviço:Evento: Ação de Saúde - Outubro Rosa Data: 07 de outubro de 2026 Horário: Às 17h Local: UBS Liberdade — Rua Amazonas, nº 3441, Bairro Liberdade