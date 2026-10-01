Selo Artesanal fortalece a agroindústria familiar e amplia a comercialização de produtos em Ji-Paraná

Por Natalino FS

Publicada em 01/10/2026 às 14h17

Na manhã desta quinta-feira, 01, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária (Semagri), comemorou os resultados positivos do Selo Artesanal, iniciativa que valoriza os pequenos produtores e facilita a comercialização de produtos artesanais no município. A certificação permite que produtos como queijos, derivados de produtos de abelhas e outros alimentos de origem animal e vegetal sejam comercializados em todo o comércio de Ji-Paraná, garantindo segurança e legalidade aos produtores e consumidores.

O Selo Artesanal é um certificado que atesta que os alimentos foram produzidos de forma artesanal, seguindo receitas e processos tradicionais, além de boas práticas de fabricação. Para os consumidores, representa uma garantia de autenticidade e qualidade dos produtos.

Segundo o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Marcus Cândido, a criação do selo foi necessária para valorizar as pequenas agroindústrias e simplificar o processo de regularização da produção. “Os selos valorizam o pequeno produtor, aquele que envolve todos os integrantes da família no processo produtivo. Além disso, divulga a nossa cultura, permitindo a comercialização da produção artesanal em todo o comércio, dentro da legalidade”, destacou.

O produtor Vagner Costa, da agroindústria familiar Leo Lac, também ressaltou a importância da certificação para o desenvolvimento do seu negócio. “A Prefeitura abraçou nosso negócio e facilitou nossa vida. Hoje, não temos como trabalhar na ilegalidade. Com o selo, tudo se tornou mais fácil. Oferecemos um produto de qualidade e com garantia, graças ao Selo Artesanal de origem animal e vegetal emitido pela Secretaria. Recomendo a todos que procurem se regularizar. Não tem custo e é muito fácil”, afirmou.

A iniciativa fortalece a agricultura familiar, incentiva a formalização das pequenas agroindústrias e contribui para a valorização da produção local, oferecendo aos consumidores produtos artesanais com qualidade e procedência garantidas.