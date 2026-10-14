Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 14/10/2026 às 13h50

PORTO VELHO, RO – Um mandado de prisão preventiva e oito ordens de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil de Rondônia durante a Operação “Fuga de Corrente”, realizada na terça-feira (13), nos municípios de Ariquemes e Buritis. A ofensiva teve como alvo uma suposta associação criminosa investigada pelo furto de transformadores de energia elétrica e pela distribuição dos equipamentos a uma rede de receptação.

As diligências foram autorizadas pelo Poder Judiciário e executadas pela 1ª Delegacia de Polícia de Ariquemes, com apoio da 1ª Delegacia de Polícia de Buritis. Além dos fatos que motivaram a operação, os investigadores identificaram indícios de possível participação do grupo em outros furtos de fios e transformadores registrados na região.

O trabalho policial busca esclarecer a extensão das atividades criminosas, identificar outros possíveis envolvidos e localizar os bens subtraídos. As investigações permanecem em andamento.

A suspeita de participação de funcionários da própria empresa prejudicada surgiu durante as apurações iniciadas em julho deste ano. Na ocasião, dois transformadores pertencentes a uma prestadora de serviços à concessionária de energia elétrica foram furtados.

De acordo com a investigação, colaboradores teriam retirado os equipamentos sem autorização e realizado o repasse a uma terceira pessoa. Esse intermediário seria responsável por organizar o transporte dos transformadores e providenciar sua entrega aos receptadores.

A denominação “Fuga de Corrente” foi escolhida em referência ao fenômeno elétrico caracterizado pelo escape de corrente de seu circuito principal. A expressão também faz alusão ao suposto desvio de equipamentos por pessoas que trabalhavam na empresa vítima dos furtos.

A Polícia Civil informou que mantém suas ações de enfrentamento aos crimes patrimoniais e disponibilizou canais para o recebimento de denúncias anônimas relacionadas ao furto e à receptação de fios, cabos e transformadores. As informações podem ser encaminhadas pelo Disque-Denúncia 197 ou pelo WhatsApp (69) 3216-8940.