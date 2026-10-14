Vilhena intensifica combate à dengue com aplicação de fumacê em sete bairros

Por ASSESSORIA

Publicada em 14/10/2026 às 14h36

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e do Setor de Endemias, está intensificando as ações de combate ao Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue e da chikungunya. A medida ocorre diante do cenário epidemiológico registrado no município e inclui a aplicação de inseticida por meio do serviço de Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido popularmente como fumacê.

De janeiro a agosto, Vilhena registrou 542 notificações de dengue, das quais 66 foram confirmadas. No mesmo período, foram contabilizadas 64 notificações de chikungunya, com 11 casos confirmados.

Nesta primeira etapa, o fumacê atenderá os bairros Moisés de Freitas, Parque Cidade Jardim, Cidade Verde III, Centro, Jardim das Oliveiras, Assossete e Maria Moura, priorizando as regiões com maior número de notificações. A passagem do veículo está prevista para ocorrer a partir das 17h.

Para contribuir com a eficácia da aplicação e reduzir os riscos de exposição ao inseticida, o Setor de Endemias orienta os moradores a adotarem alguns cuidados durante a passagem do veículo:

Mantenha portas e janelas abertas: a medida permite que a névoa alcance os mosquitos que estejam abrigados dentro das residências.

Proteja os animais: mantenha aves e animais de pequeno porte em locais seguros e, sempre que possível, afastados da rota de aplicação.

Cubra alimentos e água dos animais: proteja os recipientes de água, ração e comida para evitar o contato com o inseticida.

Redobre os cuidados com pessoas vulneráveis: siga as orientações das equipes responsáveis, especialmente em relação a recém-nascidos, gestantes, idosos e pessoas acamadas.

Recolha as roupas do varal: retire as peças que estiverem em áreas externas antes da passagem do veículo.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que o fumacê é uma medida complementar no controle do mosquito e não substitui a eliminação dos criadouros. Por isso, a população deve manter os quintais limpos e eliminar recipientes que possam acumular água parada, como vasos, garrafas, pneus e outros objetos.

Semcom